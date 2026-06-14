Mayıs 2026: Son 56 yılın en soğuk 7. ayı

Haber : Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Meteoroloji'nin mayıs ayı 1991- 2020 normalleri sıcaklık analizine göre, mayıs ayında en düşük sıcaklık -2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü. Ayrıca 2026 yılı mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk yedinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

ANKA Haber Ajansı'nın MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesinin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari illerinde mevsim normalleri civarında, Kale ve Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

MGM'nin analizine göre, 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığı 17,1derece olup 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklığı da 15,7 derece olarak ölçüldü. 2026 yılı mayıs ayı, 1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalamasının 1,4 derece altında gerçekleşti. 2026 yılı mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk yedinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında en düşük sıcaklık -2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi.

MAYIS AYININ SICAKLIK ANALİZİNİN BÖLGESEL DAĞILIMI

MGM'nin verilerine göre, sıcaklık Marmara Bölgesi'nde, Bilecik çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,4 derece iken, 2026 mayıs ayı 17,1 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 1,9 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 32,4 derece olarak Edirne'de tespit edildi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK SİMAV'DA, EN YÜKSEK SICAKLIK NAZİLLİ'DE ÖLÇÜLDÜ

Ege Bölgesi'nde, Akhisar, Kütahya, Uşak, Emirdağ, Güney, Simav, Tavşanlı, Gediz, Yatağan, Muğla, Manisa, Salihli, Afyonkarahisar, Denizli, Marmaris, Nazilli çevresinde 2026 mayıs ayı mevsim normallerinin altında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin Mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19 derece iken, 2026 Mayıs ayı 17,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 0,4 derece olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 34 derece olarak Nazilli'de tespit edildi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK GÖKSUN'DA, EN YÜKSEK SICAKLIK KOZAN'DA ÖLÇÜLDÜ

Akdeniz Bölgesi'nde, 2026 mayıs ayı, Silifke, Elmalı, Yumurtalık, Dalaman, Anamur, Samandağ, Gazipaşa, Köyceğiz, Kaş, Finike, Manavgat, Antalya Havalimanı, Isparta, Alanya, Eğirdir, Fethiye çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Kale'de mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin altında ölçüldü. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,7 derece iken, 2026 Mayıs ayı 18,5 derece oldu, bölgede en düşük sıcaklık -0,1 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 35,4 derece olarak Kozan'da tespit edildi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK ULUKIŞLA'DA, EN YÜKSEK SICAKLIK ÇUMRA'DA ÖLÇÜLDÜ

İç Anadolu Bölgesi'nde, 2026 mayıs ayı, Kangal çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin altında ölçüldü. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,1 derece, 2026 Mayıs ayı ise 13,1 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık -0,6 derece olarak Ulukışla'da, en yüksek sıcaklık ise 28,5 derece olarak Çumra'da tespit edildi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK BAYBURT'TA, EN YÜKSEK SICAKLIK BARTIN'DA ÖLÇÜLDÜ

Karadeniz Bölgesi'nde, Osmancık, Beypazarı, Karabük Kapullu, Kızılcahamam, Tokat, Tosya, Zile, Şebinkarahisar, İspir, Merzifon, Amasya, Kastamonu, Bolu, Çorum, Boyabat, Oltu, Bayburt, Gümüşhane çevresinde 2026 mayıs ayı mevsim normallerinin altında, Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,7 derece iken, 2026 Mayıs ayı 14,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 derece olarak Bayburt'da, en yüksek sıcaklık ise 31,8 derece olarak Bartın'da tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Başkale, Ardahan, Yüksekova, Iğdır, Van Bölge, Ağrı çevrelerinde 2026 mayıs ayı mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin altında yaşandı. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,9 derece olup 2026 Mayıs ayı da 12,2 derece olarak gerçekleşti.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK MARDİN'DE, EN YÜKSEK SICAKLIK CEYLANPINAR'DA ÖLÇÜLDÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında da 2026 mayıs ayı mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,9 derece olup 2026 Mayıs ayı da 18,6 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 4,8 derece olarak Mardin'de, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece olarak Ceylanpınar'da tespit edildi.

Kaynak: ANKA