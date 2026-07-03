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TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları 8-16 Temmuz'da alınacak

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ÖSYM, 2026 TUS 2. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav başvurularının 8-16 Temmuz tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Sınavlar 23 Ağustos'ta yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurularının 8-16 Temmuz'da alınacağını bildirdi.

Ösym'den yapılan açıklamada, 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının 23 Ağustos'ta uygulanacağı anımsatılarak, sınavlara başvuru tarihlerinin belirlendiği ifade edildi.

Başvuruların 8 ile 16 Temmuz arasında yapılacağı aktarılan açıklamada, "Adaylar, başvurularını 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir." bilgisine yer verildi.

Adaylar, sınav kılavuzlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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