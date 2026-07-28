2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi Bişkek’te Başladı

BİŞKEK, 28 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

"Yeni Dönemde Shanghai Ruhu: Ortak Değerlerden Tatbiki İşbirliğine" temasıyla düzenlenen zirve, Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerdeki yaklaşık 150 ana akım medya kuruluşu, önde gelen düşünce kuruluşu ve devlet kurumlarının yanı sıra Örgüt Sekretaryası'ndan yaklaşık 260 temsilciyi bir araya getiriyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayirbek Orunbekov, zirvenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının günümüz dünyasında kamuoyuna yol gösterilmesi ve ülkeler arasında güven ve emniyetin korunması konusunda büyük sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Orunbekov, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşları arasındaki koordinasyonun dezenformasyona karşı güvenilir bir kalkan oluşturacağını belirterek, zirvenin yeni fikir ve girişimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağına, örgüt bünyesinde bilgi güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına, akademik işbirliğini derinleştireceğine ve dostluk köprüleri kuracağına inandığını ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Xi Yanchun da zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Xinhua'nın her zaman Shanghai İşbirliği Örgütü'ne ilişkin gelişmeleri en iyi şekilde anlatma ve örgütün sesinin daha güçlü duyulmasını sağlama kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Xi, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşlarının Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde köprü ve bağlantı işlevi görmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, medya ve düşünce kuruluşlarına farklılıklara saygı gösterirken ortak zeminde buluşmaları, dayanışma ve karşılıklı güveni teşvik etmeleri, karşılıklı faydayı gözeterek kalkınma ve yeniden canlanmayı desteklemeleri, açıklık ve kapsayıcılığı savunarak halklar arası etkileşime köprü kurmaları, eşitlik ve adaleti savunup çok taraflılığı desteklemeleri ve eylem odaklı işbirliğine öncülük ederken uygulama ve verim odaklı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Liu Jiangping, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşlarının yalnızca çağın tanıkları değil, aynı zamanda işbirliğinin savunucuları da olduğunu belirterek, bu kuruluşlar arasındaki işbirliğinin Shanghai Ruhu'nu hayata geçirmenin önemli yollarından biri haline geldiğini söyledi.

Liu, bilginin yayılma biçimlerinin köklü değişimlerden geçtiği bir dönemde dünyanın objektif, doğru ve kapsamlı haberciliğe, derinlemesine ve rasyonel araştırmalara, önyargıları aşma, farklılıkların üstesinden gelme ve karşılıklı anlayışı güçlendirme çabalarına ve daha güçlü diyalog ile işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı ile Kırgızistan'ın Ulusal Haber Ajansı Kabar tarafından ortaklaşa düzenlenen zirve perşembe günü sona erecek.

Zirve kapsamında, "Xi Jinping'in Parti İnşası Düşüncesi'nin Güncel Özellikleri ve Küresel Önemi" başlıklı düşünce kuruluşu raporunun Kırgızca ve Rusça versiyonları ile "Eşitlik ve Adaletin Korunması ve Küresel Yönetişimin İyileştirilmesi: Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Başarıları, Fırsatları ve Geleceği" başlıklı raporun çok dilli versiyonları yayımlandı.

Kaynak: Xinhua