Haberler

Çin, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda En İyi Yurtdışı Kış Olimpiyatları Sonucunu Elde Etti

Çin, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda En İyi Yurtdışı Kış Olimpiyatları Sonucunu Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 gündür devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, Çin'in yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'ndaki en iyi performansını sergilemesiyle sona erdi. Çin, 15 disiplinde 126 sporcu ile katılarak 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

1. Olimpiyatlardan çeşitli kareler

2. ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

17 gündür devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları pazar günü sona erdi. Geniş katılım ve tarihi atılımlarla öne çıkan oyunlarda Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda tarihte şu ana kadar en iyi performansını ortaya koydu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

17 gündür devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları pazar günü sona erdi. Geniş katılım ve tarihi atılımlarla öne çıkan oyunlarda Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda tarihte şu ana kadar en iyi performansını ortaya koydu.

Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'na şimdiye kadarki en büyük heyetini gönderdiği olimpiyatlarda 15 disiplinde düzenlenen 91 yarışmada 126 sporcu ile yer aldı. 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan takım, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'ndaki en iyi sonucunu elde etti ve 2022 Beijing Olimpiyatları'ndaki toplam madalya sayısına ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında

İçişleri'nin ardından gözler Emniyet'te! Bir isim ön plana çıkıyor
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma

Kan donduran olayda, savunmaları daha da skandal
Tesisteki tüm eşyalarını topladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geliyor

Tesisteki tüm eşyalarını topladı! Galatasaray'dan Fener'e geliyor
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer