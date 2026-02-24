Çin, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda En İyi Yurtdışı Kış Olimpiyatları Sonucunu Elde Etti

1. Olimpiyatlardan çeşitli kareler

17 gündür devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları pazar günü sona erdi. Geniş katılım ve tarihi atılımlarla öne çıkan oyunlarda Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda tarihte şu ana kadar en iyi performansını ortaya koydu.

Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'na şimdiye kadarki en büyük heyetini gönderdiği olimpiyatlarda 15 disiplinde düzenlenen 91 yarışmada 126 sporcu ile yer aldı. 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan takım, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'ndaki en iyi sonucunu elde etti ve 2022 Beijing Olimpiyatları'ndaki toplam madalya sayısına ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

