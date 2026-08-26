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ÖSYM 2026-MEB-AGS Cevap Kağıtlarını Erişime Açtı

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ÖSYM, 26 Temmuz'da yapılan 2026-MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının cevap kağıtları, aday cevapları ve doğru yanıtları 10 gün süreyle ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak cevap kağıdı görüntülerini, işaretlemelerini, ham puanlarını ve soruların doğru cevaplarını inceleyebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Temmuz'da uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-MEB-AGS'nin, 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların doğru yanıtları "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle adrese giriş yapıp, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarına tıklanarak, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri, sorunun doğru cevabı ve ilgili soruya adayın verdiği cevap görüntülenebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor, ayrıca ilgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösteriliyor.

Kaynak: AA
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