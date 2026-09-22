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2026-KPSS DHBT başvuruları başladı, 30 Eylül'e kadar sürecek

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ÖSYM'nin 1 Kasım'da yapacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvurular başladı. Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek; Diyanet İşleri'nde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu var.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 1 Kasım'da yapılacak 2026- Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2026-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
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