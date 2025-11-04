Haberler

2026 hac kurası yarın çekiliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kurasını yarın saat 10.30'da gerçekleştirecek. 1.8 milyon hacı adayının katılım göstereceği kura, noter huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura sonucunda 84 bin 942 hacı adayı ve yedekleri belirlenecek.

  • 2026 hac kurası 10 Kasım 2025'te 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.
  • Kura çekimine toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak, bunların 184 bin 791'i ilk başvuran ve 1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen adaylardan oluşuyor.
  • Kura sonucunda 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek, ek hac kotası kararı 9 Kasım 2025'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2026 hac kurası yarın çekilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplama 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

HAC KURASINDA 15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor. Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.

DAHA ÖNCE HACCA GİDENLER KURAYA DAHİL EDİLMİYOR

Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda yarın Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek. Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
