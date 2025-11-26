2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Sizin 40 yıldır vermiş olduğunuz silahlı mücadelenin sonunda Kurtuluş Savaşı'nı vermiş olan Gazi Meclisi, o şehitlerimizin sorumlusu bebek katili bölücü başı cani Apo'ya götürdüler. Biz de en az sizler kadar üzgünüz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Ama emin olun sizin mücadeleniz boşa gitmeyecek. Er geç 99'dan sonra olan terör olaylarının da sorumluluğundan dolayı o bebek katili yargılanmalıdır" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları görüşülüyor.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu konuşmasında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi AK Parti, MHP ve DEM Parti'den üç milletvekilinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini ve "süreci" eleştirdi.

"Burada bu kadar rütbeli, kıymetli komutanlarımız var. Muhtemelen onlar söyleyemiyordur..."

Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Burada bu kadar rütbeli, kıymetli komutanlarımız var. Muhtemelen onlar söyleyemiyordur ama öyle düşündüğümüzü düşünerek ben ifade etmek istiyorum. Sizin 40 yıldır vermiş olduğunuz silahlı mücadelenin sonunda Kurtuluş Savaşı'nı vermiş olan Gazi Meclisi, o şehitlerimizin sorumlusu bebek katili, bölücü başı cani Apo'ya götürdüler. Biz de en az sizler kadar üzgünüz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Ama emin olun sizin mücadeleniz boşa gitmeyecek. Er geç 99'dan sonra olan terör olaylarının da sorumluluğundan dolayı o bebek katili yargılanmalıdır. Çünkü belli ki bugünkü tavırdan anlıyoruz ki örgüt lideri o. Madem örgüt lideri o, 99'dan sonra vermiş olduğumuz şehitlerimizin, askerin, polisin, öğretmenin, korucunun, imamın kanında Apo'nun parmağı yok mu? Örgüt liderliğinde böyle bir suç tanımı yok mu? Örgütü onun yönettiği belli değil mi? Belli. Yönettiği belli ki şimdi gidip 'Sen talimat ver.' diye onun ayağına gitmiyor mu Meclis? Gidiyor. Niye o zaman yargılanmıyorsun? 99'dan sonraki insanların kanında bu bölücünün, bu bebek katilinin parmağı ve eli yok mu? Var. Onu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, Sayın Bakan, Allah da biliyor, millet de biliyor. Bu oyunu da tıpkı birinci ihanet ve açılım sürecinde bozduğumuz gibi bozacağız."

Türkoğlu, sözlerini "Pakize Anne yalnız değildir. Parmak sallanacak bir insan da değildir" ifadeleriyle bitirdi.

"Bugün sahada fedakarca görev yapan ama gazi sayılmayan vatan evlatlarının dramı karşımızda duruyor"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, savunma bütçesinin yalnızca silah, sistem, tank veya uçak üzerinden tartışılamayacağını vurgulayarak, "En modern tankı da, en gelişmiş uçağı da bir insan kullanır. Personel mutsuzsa, adaletsizlik varsa hiçbir sistem o orduyu güçlü kılamaz." ifadelerini kullandı. Torun, özellikle terörle mücadelede yaralandığı halde gazi sayılmayan on binlerce güvenlik görevlisinin yıllardır görmezden gelinen durumunu hatırlattı. Vücudunda şarapnel ve mermi taşıyan, operasyonlarda ağır yaralanan personelin hala "gazi" statüsüne kavuşamadığını belirten Torun, bu tabloyu "Bugün sahada fedakarca görev yapan ama gazi sayılmayan vatan evlatlarının dramı karşımızda duruyor." sözleriyle anlattı. Mevcut mevzuatın yaralanma derecesi üzerinden ayrım yaptığını, bunun da adaletsizliğe yol açtığını söyleyen Torun, "Terörle mücadelede yaralanan her Mehmetçiğin, yaralanma derecesine bakılmaksızın 'gazi' kabul edilmesi için yasal düzenleme hemen yapılmalıdır" çağrısında bulundu.

Astsubayların yıllarca en zorlu coğrafyalarda görev yaptığını hatırlatan Torun, buna karşın emeklilikte açlık sınırına yakın maaşlara mahküm edildiklerini vurguladı. Özellikle 2022'de yapılan ek gösterge düzenlemesiyle TSK içerisindeki hiyerarşik maaş dengesinin bozulduğunu aktaran Torun, kimi durumlarda hizmet yılı yüksek olan personelin amirlerinden daha yüksek maaş aldığı bir tablo oluştuğunu belirterek bunun "Statüye dayalı hiyerarşiyi bozan bir düzen" olduğunu söyledi. Astsubay görev tazminatının yıllardır söz verilip her defasında torba yasadan çıkarıldığına değinen Torun, ek göstergenin en az 4800'e çıkarılmasını, ilave tazminatların uygulanmasını ve astsubayların onlarca yıllık özlük adaletsizliğinin giderilmesini istedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları konusundaki sorunların bir kısmı kronik hale geldi"

"Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük hakları konusunda yıllardır süregelen sorunların bir kısmı artık kronik hale geldi" diyen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, astsubayların haklarına ilişkin soru önergelerine verilen cevapların, şablon cümlelerle geçiştirildiğini belirtti. Genç, "Somut bir çalışma var mı, yok mu? Takvim nedir? Sözler tutulacak mı? Hiçbirine net yanıt alamıyoruz. Aynı şekilde sözleşmeli personelin, uzman çavuşların sorunları da birikmektedir. Askerimizin motivasyonu, adalet duygusu ve görev bilinci Türkiye'nin milli güvenliğinin en güçlü parçasıdır. Bu konuların geçiştirilemeyecek kadar ciddi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerle ilgili verdiği soru önergesine verilen yanıtın, "Basın açıklaması yaptık" olduğunu dile getiren Genç, "Aynı zamanda şehitlerimizden biri seçim bölgem Kayseri'nin Sarız ilçesindendi. Orada ölçüm yapıldı mı? Mağaraya girişte hangi prosedür uygulandı? İnsansız sistem kullanıldı mı? Bu soruların hiçbirine net yanıtlar alamadık" dedi.

Genç, "Geçtiğimiz yıl çok alçaktan uçarak Kayseri'de acil iniş yaparak, şehirde büyük panik yaşatan C-160 eğitim uçağı ile ilgili soru önergeme verilen cevapta 'bakımlar eksiksizdir' deniliyor; ama bakımın tarihi, arızanın kaynağı, soruşturmanın aşaması gibi temel bilgiler paylaşılmıyor. ve geçtiğimiz günlerde yaşadığımız çok büyük acı. Azerbaycan'dan dönerken Gürcistan üzerinde C-130 uçağında 20 askerimizi şehit verdik. Bu kargo uçağı Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkmıştı ve şehit askerlerimizin 10'u da Kayseri'de görev yapmaktaydı. Bu olayda da henüz kamuoyuna açık, teknik bir değerlendirme sunulmuş değil" diye konuştu.