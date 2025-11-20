2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Zeynek Bozuklu - Ogün Akkaya

(TBMM) - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Ulaştığımız üniversite zenginliği ve kontenjanlar dikkate alındığında mevcut üniversite giriş sınavının kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin bilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan bir yönlendirme ile herkesin istediği alanda okuyabileceği, fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sisteminin uygulamaya konulabileceğini öngörüyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesabı görüşülüyor.

"Türkiye Yüzyılı' başlığını kabul etmiyorum"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Resmi tatilere önem vermenizi ben de buradan rica ediyorum" sözleriyle seslendi. Türkeş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana unsurunun öğretmenler olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bütçenin hazırlanırken önceliğin öğretmenlere verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkeş, "Çünkü öğretmen bir eğitim sisteminin temeli, taşıyıcı kolonu ve sonuçlarını belirleyen en kritik bileşen. Çünkü eğitim yalnızca müfredat ve fiziki okul yapılarından ibaret değil. Eğitimi hayata geçiren insan öğretmen. Dünyadaki tüm araştırmalar bir öğrencinin başarısını etkileyen en önemli değişkenin öğretmenin niteliği olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. 10 Kasım'la ilgili o atlamayı zaten kabul etmek mümkün değil. 'Türkiye Yüzyılı' başlığını kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye bir coğrafyanın adı, bir toprağın adı. Bir toprağın yüzyılı olmaz. Bir milletin, bir toplumun yüzyılı olur. Bu ne maksatla konulmuş bir şey, bunu anlamıyorum. Ayrıca biz daha okullarda Andımız'ı okuyamıyoruz. Niye kaldırdığınız belli değil" diye konuştu.

CHP'li Bakırlıoğlu: "Okullaşma oranı artıyor ancak çocuklar okula gitmiyorlar"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da şunları söyledi:

"Bütçe belgelerini incelediğimiz zaman ilginç birkaç husus var. TÜİK verileri ve çıktıları da bu hususlarda örtüşmektedir. Mesela benim dikkatimi çeken devamsızlık. İlköğretimde 20 gün ve üstü devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 13,33. Lisede bu oran daha da dikkat çekici bir noktaya ulaşıyor. Bütün lise türlerinde ortalama yüzde 27,74. Okul türlerine bakarsak mesela meslek liselerinde devamsızlık yapan öğrenci sayısı yüzde 49,78. Yani neredeyse yarısı öğrencilerimizin devamsızlık problemi var. Evet, okullaşma oranı artıyor ancak çocuklar okula gitmiyorlar. Benim buradan görmüş olduğum sonuç bu. TÜİK verisine göre birinci gelir grubunu, yani en yoksul yüzde 20'lik kesim toplam eğitim harcamalarının sadece yüzde 2,3'ünü yapabiliyorlar. En zengin kesim ise yüzde 64'ünü yapmakta. İşte en büyük eşitsizliğin olduğu yer ne yazık ki eğitim.

"Acaba bu doğal afet sebebiyle yerleştirme maddesiyle örnekte olduğu gibi haksız yere başka nakiller yapıldı mı"

Sayın Bakan, Manisa'da bir ortaokul müdürü, aynı zamanda eski Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı kendi çocuğunu sınavda yeterli puan alamamasına rağmen Fatih Anadolu Lisesi'ne yerleştiriyor. Nasıl oluyor bu? Nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla yapıyor bunu. Üstelik doğal afet sebebiyle yerleştirme maddesini kullanarak yapıyor. Bizim Manisa'da Allah'a şükür bir doğal afet olmadı. Bir deprem olmadı. Aile deprem mağduru değil. Yani hile ile müdür kendi çocuğunu komisyon kararıyla yerleştiriyor. Bunu sendikalar ortaya çıkartıyor. Soruşturma başlatılmış herhalde. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Şimdi o zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Acaba bu doğal afet sebebiyle yerleştirme maddesiyle örnekte olduğu gibi haksız yere başka nakiller yapıldı mı? Şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak oturuyorsunuz ve rektör olurken de yasal şartları taşımadığınız halde adrese teslim, kişiye özel bir yasal düzenleme ile rektör oldunuz. ve o yasal düzenlemeden benim bildiğim kadarıyla sizden başka kimse faydalanmadı. Yani siz de öyle yapmış oldunuz. O zaman şöyle düşünüyorum, kusura bakmayın şimdi böyle bir Bakan Milli Eğitim Bakanlığı'nda oturuyor. O zaman böyle ortaokul müdürleri olması da normaldir."

MHP'li Aksu: "Mevcut üniversite giriş sınavının kaldırılabileceğini düşünüyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin eğitimden istihdama geçişinde kopukluk yaşandığını, önemli bir kısmının çalışma hayatına başlayamadığına dikkat çekti. Aksu, üniversite sınavının ise kaldırılabileceğini sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:

"Kendi çabalarıyla iş bulamayan gençlere yardımcı danışma mekanizmaları artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Ulaştığımız üniversite zenginliği ve kontenjanlar dikkate alındığında mevcut üniversite giriş sınavının kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin bilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan bir yönlendirme ile herkesin istediği alanda okuyabileceği, fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sisteminin uygulamaya konulabileceğini öngörüyoruz. Bu şekilde, çocuklarımızın okul öncesi eğitimden başlayarak etkin bir rehberlik desteğiyle yükseköğrenimde istedikleri bölümlere sınavsız girebilmelerini mümkün kılan adımların atılabileceğini, 3 saatlik tek sınavla Türk gençliğinin geleceğinin şekillenmesinin doğru olmadığını değerlendiriyoruz."

AK Parti'li Kırkpınar: "Çocukların kıyma makinesine atıldığı ve buna benzer konulardan bahsedildi. Çok ürkütücüydü"

Muhalefet mlletvekillerinin MESEM'lerde hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Bazı muhalefet konuşmacıları tarafından beni şaşırtan bir paylaşım oldu. Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi mesleki eğitim. Mesleki eğitiminin verilmesi, istihtamdan tarıma, sanayiye, bütün alanları ilgilendiren bir eğitim. O anlamda biz ülke olarak çok büyük bir yol kat ettik. MESEM'lerin mutlaka şartları, ücretleri iyileştirilmeli. Daha da iyi projeler hazırlanmalı. Muhalefet konuşmacılarından bir tanesi MESEM'ler ile ilgili bizi üzen bir konuşma yaptı. Sanki korku filmi seyrediyormuşuz gibi... Çocukların kıyma makinesine atıldığı ve buna benzer konulardan bahsetti. Çok ürkütücüydü. Hem genç işsizlerden bahsedeceğiz, hem de mesleki eğitimi şeytanlaştıracağız... Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Muhalefet milletvekillerinden Kırkpınar'a "Peki çocukların ölmesi doğru mu milletvekilim" sorusu yöneltildi. Kırkpınar ise "Hayır, şartlar iyileştirilmeli" yanıtını verdi.

"Kaliteli akademik kadrolarda çok büyük bir erozyon yaşandı"

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki durumuna, akademik kadrolardaki erozyona ve araştırma kültüründeki sorunlara dikkat çekti. Oluç, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki üniversitelerle ilgili söylemek istiyorum. Her sene yapılır, biliyorsunuz, uluslararası alanda da üniversitelerle ilgili sıralama olur. ve bu esas itibarıyla da akademisyenlerin saygın yabancı bilim dergilerinde yayın yapmayla ilgili olarak bu endeksleri oluştururlar. Şimdi bu 500 üniversite içinde ilk 5 üniversite içinde Türkiye'den hiçbir üniversite yok. Bu ciddi bir mesele. Geçmiş yıllarda ilk 500'ün içine giren üniversitelerimiz vardı. Fakat belli ki gittikçe geriye düşen bir eğilim çok açıkça yaşanıyor.

Bu endeksler, bu tür endeksler neden önemli derseniz şundan önemli: Eğitim açısından baktığımızda, yüksek eğitim açısından baktığımızda dünyanın gittiği yönü ve dünyada esas olarak liderlik mücadelesinin ekonomik anlamda da baktığımızda demokrasi açısından da baktığımızda hangi alanda kimler arasında sürdüğünü gösteren bir endekstir bunlar. Akademik kadrolar açısından baktığımızda kaliteli akademik kadrolarda çok büyük bir erozyon yaşandı. Bir kısmı biçildi, bir kısmı yurt dışına gitti. Araştırma özgürlüğünün yeterince bulunamamasından kaynaklı da olabilir. Özgür bilim yapmanın önünde bariyerler olmasından da kaynaklanabilir ama kaliteli akademik kadrolarda çok büyük bir erozyon yaşandığı açık."