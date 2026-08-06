TMO 2026/27 Fındık Alım Fiyatları Açıklandı: Giresun 255, Levant 250 TL

TARIM ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026/27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre; Giresun kalite kabuklu fındığın kilogramı 255 lira, levant kalite kabuklu fındığın kilogramı 250 lira olarak belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki) her +1 randıman Giresun kalite için 5,10 TL/Kg, levant kalite için 5 TL/Kg ilave fiyat verilecektir" denildi.

'ALIMLAR RANDEVULU YAPILACAK'

Açıklamada ayrıca, "Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile 'randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı