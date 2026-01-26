Haberler

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ayan, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan fotoğrafları değerlendirdi. Yarışma, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan olayların fotoğraflarını içeriyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Ayan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğraflarını oyladı.

Ayan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını tercih etti.

"Yılın Kareleri" yarışmasının çok anlamlı olduğunu belirten Ayan, "Gazze fotoğraflarından çok etkilendim. Fotoğrafların her biri kendi içinde ayrı bir değere ve estetiğe sahip. Bu fotoğraflar için oylama yapılıyor ve içlerinden biri birinci seçilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
