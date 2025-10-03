Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Hafızlık Yarışması Akdeniz Bölge Finali, Osmaniye'de yapıldı. Mersin'den Mustafa Eren Ulamış erkeklerde, Adana'dan Ayşe Feyza Kızılarslan ise kızlarda birincilik elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Hafızlık Yarışması Akdeniz Bölge Finali Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devlet Bahçeli Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Isparta, Antalya ve Osmaniye'den 14 öğrenci katıldı.

Yarışmalarda birinciliği erkeklerde Mersin'den Mustafa Eren Ulamış, kızlarda Adana'dan Ayşe Feyza Kızılarslan elde etti.

Birinci olan öğrencilerin Türkiye finallerine katılacağı belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Mehmet Kapukaya ve İl Müftüsü Ahat Taşcı, başarılı öğrencilere çeyrek altın ve hediyeler takdim etti.

