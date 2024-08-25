Üye Girişi
Haberler

2024'ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bu yılın ilk altı ayında işlenen kadın cinayetlerine dikkat çekerek, '2024'ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. AKP iktidarı için kadının adı, kadının kıymeti yok bu acı gerçek apaçık ortada' dedi.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bu yılın ilk altı ayında işlenen kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "2024'ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. AKP iktidarı için kadının adı, kadının kıymeti yok bu acı gerçek apaçık ortada" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Anıt Sayaç verilerini değerlendirdi. İlgezdi, 2024 yılının ilk 7 ayında 225 kadın cinayeti gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı için kadının adı, kıymeti yok. 2013-2023 yılları arasında en az 3 bin 969 kadın cinayete kurban gitti. 2013 yılında en az 232, 2014 yılında en az 291, 2015 yılında en az 294, 2016 yılında en az 292, 2017 yılında en az 354, 2018 yılında en az 408, 2019 yılında en az 425, 2020 yılında en az 418, 2021 yılında en az 432, 2022 yılında en az 409, 2023 yılında en az 414 kadın cinayeti yaşandı. İllere göre 2024 yılının ilk 6 ayında kadın cinayetinde İstanbul birinci sırada, Ankara ikinci ve İzmir üçüncü sırada.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, 2024'ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. AKP iktidarı için kadının adı, kadının kıymeti yok bu acı gerçek apaçık ortada. AKP iktidarının yarattığı yeni Türkiye'de veriler bize kadınların en çok evlerinde öldürüldüğünü gösteriyor. 2024 yılının ilk 6 ayında kadınların 117'si evinde öldürüldü, öldürülen 205 kadının 86'sı evli olduğu erkek, 20'si eskiden evli olduğu erkek, 19'u babası, 15'i tanıdığı biri, 10'u akrabası, 9'u oğlu, 3'ü kardeşi tarafından öldürüldü. Aileyi korumak adına atılan her adım aslında 6284'ün etkinliğini zayıflatıyor, kadınlar sokak ortasında vahşice öldürülüyor, buna son vereceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Gamze Akkuş İlgezdi Milletvekili İstanbul Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title