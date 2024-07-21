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2024 KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi Oturumları Tamamlandı

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2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan bilgisi oturumları bugün tamamlandı. ÖSYM, oturumlara ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internetten adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

(ANKARA) - 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın Alan bilgisi oturumları bugün tamamlandı. ÖSYM, oturumlara ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internetten adayların erişimine açtı.

2024-KPSS Lisans Sınavı'nın geçen hafta sonu gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından dün ve bugün Alan Bilgisi oturumları düzenlendi.

Kpss'nin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye alanlarına ilişkin bilgi ve yeteneklerin ölçüldüğü Alan Bilgisi sınavının birinci ve ikinci oturumları dün gerçekleştirildi.

Alan Bilgisi sınavı kapsamında bugün 10.15'te işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını internet sitesinden erişime açtı.

Toplam 171 bin 655 adayın başvurduğu sınavın sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Öğretmen adayları 4 Ağustos'ta sınava girecek

Öte yandan KPSS kapsamında, öğretmen olarak atanmak isteyenlerin katılacağı Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 4 Ağustos 2024'te  gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de uygulanacak ve başvuruları 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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