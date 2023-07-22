2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Sonuçları Açıklandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) '2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden 6'sının sayısının azaldığı, 1'inin ise arttığı belirlendi. Sayımda, IUCN'nin kırmızı listesinde bulunan Türkiye'deki türlerin popülasyon değişimleri de tespit edildi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) '2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda; nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden 6'sının sayısının daha da azaldığı, 1'inin ise arttığı belirlendi.

DKMP Genel Müdürlüğü'nce, yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 145 sulak alanda yapılan sayımda; Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin popülasyon değişimleri de tespit edildi. Sayım sonuçlarına göre IUCN'nin kırmızı listesinde bulunan Türkiye'deki türlerden 6'sının sayısının daha da azaldığı, 1'inin ise arttığı belirlendi.

Listede 'şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte tehlikedeki türler' kategorisinde yer alan 'büyük kumkuşu' 6 birey olarak gözlendi. 2017'de 56 adet olarak sayılan büyük kumkuşu, sonraki yıllarda 6'ya kadar geriledi. 'Çamur çulluğu' 1036 birey olarak sayılırken, 'kız kuşu' 12 bin 763, 'pasbaş patka' 180, 'poyraz kuşu' 181, 'tepeli pelikan' 1995 birey olarak sayıldı.