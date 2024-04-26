20. Ankara Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

(ANKARA) - 20'nci Ankara Kitap Fuarı, okuyucularına kapılarını açtı. Fuarda bu yıl konuk ülke Japonya, "onur konuğu" Prof. Dr. Celal Şengör, "uluslararası onur konuğu" ise deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki oldu.

ATO Congresium'da 20'nci kez okuyucuyla buluşan fuarda, 500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı ve 10 gün boyunca imza, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik düzenlenecek.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin destek verdiği fuarın "uluslararsı onur konuğu" deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olarak belirlendi. "Onur konuğu" ise Prof. Dr. Celal Şengör bir dizi etkinlikle okuyucularıyla bir araya gelecek.

Gazze ve Filistin'de görev yapan habercilerin savaş alanında yaşadıklarının anlatıldığı "Kuşatma" kitabı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği katkılarıyla fuarda yerini aldı.