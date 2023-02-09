2.sınıf öğrencisinden depremzedelere duygusal mesaj: Elimden bu kadar geliyor

Karabük'te ikinci sınıf öğrencisi olan çocuk, deprem bölgesine gönderdiği mektupla görenleri duygulandırdı. Kumbarasından çıkan 28 lirayı deprem bölgesine gönderen çocuk, "Maalesef durumumuz iyi olmadığı için elimden bu kadarı geliyor. Benim kumbaramdan çıkan 28 lira. Kardeşimle birlikte topladık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem sonrası yardım malzemeleri bölgelere aralıksız olarak gönderiliyor. Karabük'te de 8 yaşındaki Muhammed Ali Özer isimli çocuk, ailesinin deprem bölgelerine göndermek üzere hazırladığı malzemelerin içerisine kumbarasında biriktirdiği parayla birlikte bir de mektup bıraktı.

"BENİM KUMBARAMDAN ÇIKAN 28 LİRA"

Duygu yüklü mektupta, "Geçmiş olsun Türkiyem" diye yazarak başlayan çocuk, "Gönül isterdi ki size yenisini alayım. Maalesef durumumuz iyi olmadığı için elimden bu kadarı geliyor. Benim kumbaramdan çıkan 28 lira. Kardeşimle birlikte topladık. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.