2'nci Örgü Yarışması, Kadınların Emeğini Sergiledi

FATİH Belediyesi ile NAKO İplik iş birliğiyle düzenlenen '2'nci Örgü Yarışması' Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 500 kadının katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından takdim edildi.

Fatih Belediyesi'nin KARINCA El Emeği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen ve NAKO İplik'in desteklediği Örgü Yarışması, bu yıl geniş katılımlı bir şölene dönüştü. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte el emeği örgü ürünleri sergilendi, çeşitli yaş gruplarına yönelik örgü atölyeleri düzenlendi ve katılımcılar hem öğrenme hem de üretme fırsatı buldu.

Yarışma, ilçe genelinden gelen yaklaşık 500 kadının ilgisiyle gerçekleşti. Katılımcılar, el işi yeteneklerini sergilerken aynı zamanda kolektif üretimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Yarışma boyunca hem sosyal etkileşim hem de üretkenlik ön plandaydı.

Etkinlikte farklı kategorilerde örgü yarışmaları düzenlendi. Katılımcı kadınların özenle hazırladığı örgü ürünleri jüri tarafından değerlendirildi. Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara çeşitli hediyeler ve sürpriz ödüller verildi

Ödül törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kadın emeğinin değerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızın mahareti, sabrı ve üretkenliği ilçemize değer katıyor. Örgü Yarışması yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve kültürel zenginliğimizin de bir göstergesi. Katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." Turan, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim ederek başarılar diledi.

Fatih Belediyesi'nin el emeği üretimlerini destekleyen bu tür etkinliklerle kadınların sosyal hayata daha fazla katılımı ve üretim becerilerinin görünür kılınması için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Örgü Yarışmasının önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamla devam etmesi planlanıyor.