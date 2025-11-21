Haberler

2'nci Örgü Yarışması, Kadınların Emeğini Sergiledi

2'nci Örgü Yarışması, Kadınların Emeğini Sergiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Örgü Yarışması, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yaklaşık 500 kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüller teslim edildi ve el emeği örgü ürünleri sergilendi.

FATİH Belediyesi ile NAKO İplik iş birliğiyle düzenlenen '2'nci Örgü Yarışması' Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 500 kadının katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından takdim edildi.

Fatih Belediyesi'nin KARINCA El Emeği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen ve NAKO İplik'in desteklediği Örgü Yarışması, bu yıl geniş katılımlı bir şölene dönüştü. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte el emeği örgü ürünleri sergilendi, çeşitli yaş gruplarına yönelik örgü atölyeleri düzenlendi ve katılımcılar hem öğrenme hem de üretme fırsatı buldu.

Yarışma, ilçe genelinden gelen yaklaşık 500 kadının ilgisiyle gerçekleşti. Katılımcılar, el işi yeteneklerini sergilerken aynı zamanda kolektif üretimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı. Yarışma boyunca hem sosyal etkileşim hem de üretkenlik ön plandaydı.

Etkinlikte farklı kategorilerde örgü yarışmaları düzenlendi. Katılımcı kadınların özenle hazırladığı örgü ürünleri jüri tarafından değerlendirildi. Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara çeşitli hediyeler ve sürpriz ödüller verildi

Ödül törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kadın emeğinin değerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızın mahareti, sabrı ve üretkenliği ilçemize değer katıyor. Örgü Yarışması yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve kültürel zenginliğimizin de bir göstergesi. Katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." Turan, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim ederek başarılar diledi.

Fatih Belediyesi'nin el emeği üretimlerini destekleyen bu tür etkinliklerle kadınların sosyal hayata daha fazla katılımı ve üretim becerilerinin görünür kılınması için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Örgü Yarışmasının önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamla devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.