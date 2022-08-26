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2 metrelik orkinos yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan bir kişi 2 metre 15 santimetre boyunda orkinos yakaladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan bir kişi 2 metre 15 santimetre boyunda orkinos yakaladı.

İş yerinden arkadaşlarıyla balık turu yapan Özgür Sezgin adlı vatandaş, bir tekneyle 23 Ağustos'ta sabah saatlerinde Sığacık limandan denize açıldı. Sezgin ve arkadaşları Sığacık açıklarında 1,5 saat boyunca mücadele ettikleri mavi yüzgeçli orkinosu (Bluefin Tuna) yakalamayı başardı. Yaklaşık 215 cm uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki balık, limanda sergilendi.

Yıllardır Orkinos tutma yarışlarına katılan ve yarışlarda birinciliği olan Özgür Sezgin, "Bu kadar büyük bir balık tutabileceğimizi beklemiyordum, arkadaşlarım çok iyi bir takım çalışmasıyla ve kaptanımız Fikret Mesut Kocabıyık'ın yönlendirmeleriyle dev bir balık yakaladılar. Şimdi diğer çalışma arkadaşlarımızı da davet edip, akşam büyük bir yemek organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Ekibimiz için unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu.

(Caner Güney - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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