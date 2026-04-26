2. Konya Çocuk Kitap Günleri sona erdi

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Konya Çocuk Kitap Günleri tamamlandı.

Etkinlik, "Okumadığın gün karanlıktasın" sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 60 yazarın katıldığı Kitap Günleri'nde, okur-yazar buluşmaları, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte stant açan çocuk edebiyatı yazarı, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Ertan Alp, Konya Çocuk Kitap Günleri'ne katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklarla buluşmayı ve kitaplarıyla onlara bir şeyler katabilmeyi çok önemsediğini belirten Alp, şunları kaydetti:

"Çocukların kelimelerle buluşması kadar dünyada başka bir güzellik yok bence. Onların dünyasına hitap etmek, onlarla aynı macerayı yaşamak, aynı havayı solumak, onları farklı evrenlere taşıyabilmek benim için çok mutluluk verici bir şey. Çocukların ilgisi çok güzel. Onlarla sohbetlerimiz, ilgileri, kitabı değerlendirmek istemeleri, soru sormaları, merak etmeleri beni mutlu ediyor."

Kitap günlerini ziyaret eden 13 yaşındaki Sümeyra Yayla da ortamı ve kitapları çok güzel bulduğunu aktardı.

Kendine hitap eden birçok kitap olduğunu ifade eden Yayla, "Birçok kitap aldım. Burayı çok sevdim. Çok güzeldi. Macera türü kitapları seviyorum. Onlara daha çok yöneldim. Kitabın değerini anlamak açısından güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
