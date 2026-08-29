Haberler

Denizli'de haraç çetesi: 7 tutuklama

Denizli'de haraç çetesi: 7 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi farklı zamanlarda silah zoruyla kaçırıp, darbettikten sonra para ve değerli eşyalarını gasbettikleri ve haraç aldıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 2 kişiyi farklı zamanlarda silah zoruyla kaçırıp, darbettikten sonra para ve değerli eşyalarını gasbettikleri ve haraç aldıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişilerin çıplak fotoğraflarını çektikleri ve toplam 3 milyon lira aldıkları tespit edildi.

Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasbedildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı! Bazı evler alevlere teslim

İki ilimizde orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama

Devlet malına çöken 10 haramzade tutuklandı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı