SMA hastası çocuğun yardım kampanyası için ret cevabı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde doğumundan 4 ay sonra SMA Tip-1 teşhisi konulan ve Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılan Fatma Betül Anuştekin (3), 2 kez Covid-19'a yakalanıp tedavi olduktan sonra 6 Şubat'taki iki depremi de atlattı. Fatma Betül'ün Valilik onayıyla başlatılan ikinci yardım kampanyasının bitmesine 7 gün kalırken, gerekli paranın yüzde 61'inin toplandığını söyleyen annesi Ayşe Anuştekin, "Ama süremiz kalmadı. 3'üncü Valilik izni için başvuru yaptık. Ret cevabı aldık" dedi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan imam Emrullah ile ev kadını Ayşe Anuştekin'in kızları Fatma Betül'e doğumundan 4 ay sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Fatma Betül için, Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Bu süreçte 2 kez Covid-19'a yakalanan Fatma Betül, tedaviyle bu hastalığı atlattı. Fatma Betül, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle Huzurevleri Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Anne ve babası, kızları cihaza bağlı olduğu için dışarı çıkmadı. Ayşe Anuştekin, orta hasar gören evlerinden kızlarının cihazlarını da alarak geçici olarak Talaytepe Mahallesi'nde bulunan ablasının evine yerleşti. Burada da Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalanan aile, camiye sığındı. Burada 2 saat kalan aile, Fatma Betül'ün rahatsızlanması üzerine, hastaneye gitti. Fatma Betül, 1 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi. Aile, daha sonra Huzurevleri Mahallesi'nde bir ev kiralayarak buraya yerleşti.

'DEPREMDE EVİMİ KAYBETTİM, O SÜREÇTE BİLE BU KADAR ÇARESİZ KALMAMIŞTIM'

Kızının sesini duyurabilmek için gece geç saatlere kadar sosyal medyada canlı yayın yapıp yardım topladığını, ancak kampanyanın bitmesine 7 gün kaldığını söyleyen Ayşe Anuştekin, "Kızım 35 aylık ve burnundan besleniyor. Bizler de diğer aileler gibi bir kampanya başlattık. İkinci valilik iznimizin bitmesine 7 günümüz kaldı. Kampanyamız çok şükür yüzde 61'e tamamlandı. Ama süremiz kalmadı. 3'üncü valilik izni için başvuru yaptık. Ret cevabı aldık. Şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Ne olacak bilmiyoruz. Allah'tan umut kesilmez. İnşallah bu süreçte duyarlı insanlar sesimizi duyarlar da kızıma umut olurlar. Çocuğumun bir tedavisi olduğu için umudumuz da var. Lütfen bizleri görmezden gelmeyin. Ben depremde evimi kaybettim. O süreçte bile bu kadar çaresiz kalmamıştım. Çaresi olup da çaresiz kalmak kadar zor bir şey yok. Kızım bu hastalığa rağmen Covid-19 hastalığını iki kere atlattı. Hayatta kalabilmek adına bu kadar mücadele vermişken kızımın sesini duyurun. Bizim çocukların bir tedavisi var. Yüzde 98 ilacı alıp iyileşen çocuklarımız var. Meblağ çok yüksek, hiçbir anne ve babanın tek başına bir araya getirebileceği bir meblağ değil. Kampanyanın sürecini devam ettirebilmek ve kızımın sesini duyurabilmek için gece saat 4-5'lere kadar sosyal medyada canlı yayın yapmak zorunda kalıyorum. Sadakalarınızı verebileceğimiz en güzel yer bu çocukların kampanyasıdır" diye konuştu.

'O GECE YAŞADIKLARIM, ŞU ANDA YAŞADIKLARIMDAN DAHA KOLAY GELİYOR'

Deprem sürecini de anlatan anne Anuştekin, "Deprem gecesi insanlar evden kaçarken, benim eniştem o gece evimdeydi. Deprem gecesi diğer 2 çocuğum sokaktaydı, o çocuklarım yalın ayakla dışarıya koşarken ben kızımı alıp da dışarıya çıkamadım, çünkü benim kızım cihazlara bağlıdır. Onu alıp dışarı gitseydim, ona zarar vermiş olacaktım. Çocuklarım dışarıda iken üzerlerine bina çökebilirdi, ancak ben kızım Fatma'yı da bırakamazdım. Onlar o süreçte kaçabildiler ancak Fatma'nın öyle bir şansı yoktu. Hiç kimse kalmadı, sonra bina boşaltıldı. Benim kızım şu anda 7 cihaza bağlı olarak hayatını devam ettiriyor. Çaresizlik çok zor. Depremden sonra evimizi değiştirmek zorunda kaldık, çünkü evimiz kullanılamaz haldeydi. Deprem sürecinde ablamın evinde kaldım. Ablamın evinde ikinci depremi yaşayınca oradan da camiye gitmek zorunda kaldık. Kızım orada enfeksiyon kaptı. Yaklaşık bir ay hastanede kaldım. Daha sonrasında yeni bir eve geçtik. Çok şükür orta hasarlı olan binadan kurtulduk. O gece yaşadıklarım, şu anda yaşadıklarımdan daha kolay geliyor. Benim kızımın tedavisi var, yaşıyor ama bu kampanya parası bitmezse benim kızım ölüme terk edilecek. Tedavisi var, çaresi var. Bu kampanya ya bitecek, ya bitecek başka yolu yok. Beni gören, duyan herkesten destek bekliyorum. 2 yıldır esnafa kumbara dağıtarak, stantlarımızı açarak, sosyal medya platformlarında yayınlar yaparak yüzde 61 toplayabildik. Bu kampanya yüzde 100'e tamamlanabilir mi, bence tamamlanabilir. 34 günde biten kampanyalar var. Yüzde 44 olup da 2 günde yüzde 100'e tamamlanan kampanyalar var. Yeter ki sesimizi daha fazla insanlara duyurabilelim" şeklinde konuştu.

Valilikten verilen ret cevabı ile ilgili olarak yetkililer, mevzuat gereği 3'üncü kez yardım kampanyası izni verilemediğini ancak bu durumun mahkeme yoluyla aşılabileceğini söyledi.