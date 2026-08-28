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Şanlıurfa'da Kayıp Şahıs Arazide Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da Kayıp Şahıs Arazide Ölü Bulundu
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ŞANLIURFA’da 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Köprübaşı’nın (55) arazide cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Köprübaşı'nın (55) arazide cansız bedeni bulundu.

Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi yakınında bugün öğle saatlerinde yol kenarında park halindeki kapısı açık olan 27 L 1921 plakalı otomobile yaklaşık 500 metre mesafede, arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlk incelemede cesedin 2 gündür kayıp olan Mehmet Köprübaşı'na ait olduğu ve vücudunda herhangi bir kurşun veya bıçak izine rastlanmadığı belirtildi. Köprübaşı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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