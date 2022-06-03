2 bin 54 çeşitle 'Çay Gen Havuzu' oluşturuldu - Haberler

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde tespit edilen 2 bin 54 bitki çeşidinin yer aldığı 'Ulusal Çay Gen Havuzu' oluşturuldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Rize'deki en önemli katma değer, çaya verebileceğimiz katma değerdir. Burada yaptığımız çalışmanın çaydan ekmek kazanan her bir bireye faydası olacaktır" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 'Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi' projesiyle çay üretimi yapılan Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tarım alanları taranarak 2 bin 34 bitki çeşidi tespit edildi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) elindeki yerli ve yabancı 20 tür çay bitkisinin de eklenmesiyle bu sayı, 2 bin 54'e yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi tarafından TÜBİTAK destekli yürütülen proje ile tespit edilen çay bitkilerinin yer aldığı gen havuzu, Pazar ilçesinde açıldı. Gen havuzundaki bitkilerden en kaliteleri seçilerek, ticari değeri yüksek siyah, beyaz, yeşil ve oolong olarak adlandırılan çay çeşitleri üretilecek.

Konuşmalarının ardından Çay Gen Havuzu, davetliler tarafından gezildi. Katılımcılar, Çay Gen Havuzu'ndaki çay bitkilerinden üretilen yeşil, siyah, beyaz ve oolong ile demlenen çayın tadımını yaptı.