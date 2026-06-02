İstanbul'da "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Vizyonu ve Uluslararası Türk Akademisi" etkinliği düzenlendi

Türk Akademisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da Türk Akademisi ile Marmara Üniversitesi işbirliğinde, 1926'da Bakü'de düzenlenen 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılına adanan bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Türkologlar, araştırmacılar ve Türkiye'nin akademik çevrelerinden temsilciler katıldı.

Etkinlik, Türk dünyasının önde gelen aydınlarını bir araya getiren tarihi kurultayın 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen uluslararası akademik buluşmalar ve bilimsel tartışmalar dizisinin devamı niteliği taşıyor.

Programda, Türk Akademisinin yayımladığı bilimsel eserlerin yanı sıra 1. Türkoloji Kurultayı'nın tarihini ve mirasını yansıtan arşiv fotoğrafları ile çeşitli belgelerden oluşan sergi düzenlendi.

Sergideki eserler arasında Türkçenin 6 lehçesinde yayımlanan "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Albümü" de yer alıyor. Söz konusu eser, tarihi Kurultaya katılan 131 delege hakkında bilgiler içeriyor.

Kurultayın tarihi bağlamını ve önemini ortaya koyan özgün arşiv belgelerine dayanan, Türkçe ve Rusça yayımlanmış "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Arşiv Belgeleri" adlı eser de katılımcıların ilgisine sunuldu.

"Akademi, 50'den fazla bilimsel proje üzerinde çalışmaktadır"

Etkinlikte, 1926'da 1. Türkoloji Kurultayı katılımcılarınca ortaya konulan fikirlerin, 21. yüzyıldaki güncelliği ve önemi üzerinde duruldu.

Burada konuşan Mustafayev, 100 yıl önce Bakü'de ele alınan Türkoloji çalışmalarının geliştirilmesi, Türk halklarının bilim ve eğitim yoluyla yakınlaştırılması, ortak bilimsel terminolojinin ve ortak bir alfabenin oluşturulması gibi birçok konunun bugün de akademik gündemin merkezinde yer aldığını anlattı.

Türk Akademisi'nin koordinasyonunda 2023'te Türk ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getiren Ortak Türk Alfabesi Komisyonu'nun kurulduğunu ve Komisyonun çalışmaları sonucunda 2024'te Ortak Türk Alfabesi'nin kabul edildiğini hatırlatan Mustafayev, şunları kaydetti:

"Bugün Akademi, 50'den fazla bilimsel proje üzerinde çalışmaktadır. Bu projelerin önemli bir bölümü, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nda ele alınan konularla doğrudan ilişkilidir. Bunlar arasında Türk dillerinin terminolojik sözlükleri, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlüğü, Türk Runik Yazıtları Kataloğu, 'Türk Dünyasının Kutsal Coğrafyası: Arkeolojik ve Mimari Anıtlar' projesi ile diğer birçok temel yayın yer almaktadır. 'Türk Devletleri Tarihi' projesi üzerindeki çalışmalar da devam etmektedir."