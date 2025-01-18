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19 Yaşındaki Hatice Kübra, Mobilya Ustası Oldu

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Kahramanmaraş'ta yaşayan 19 yaşındaki Hatice Kübra Topaktaş, babasının yanındaki atölyede mobilya ustalığı yaparak hem sektördeki kadın istihdamına dikkat çekiyor hem de mesleğini severek icra ediyor.

(KAHRAMANMARAŞ-ÖZEL)19 yaşındaki Hatice, mobilya ustası oldu

Yanında çalıştıracak eleman bulamadı, kızını usta yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşayan 19 yaşındaki Hatice Kübra Topaktaş, babasının yanına yardım için gittiği atölyede 5 yıldır dolap, masa ve birçok ahşap ürün üretiyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde yaşayan 19 yaşında Hatice Kübra Topaktaş, 5 yıl önce mobilya ustası babası Fahri'nin yanında okulundan geri kalan zamanlarda atölyede çalışmaya başladı. Burada işin inceliklerini ve makineleri kullanmayı öğrenen Topaktaş, babasıyla birlikte çeşitli mobilya imalatı yapıyor.

İşini severek yaptığını anlatan Topaktaş, sektörde hem farkındalık oluşturmak hem de hemcinslerine örnek olmak istiyor.

"Farkındalık oluşturmak istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hatice Kübra Topaktaş, "Yaklaşık olarak 5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bu işe girmem de babam önayak oldu. Zaten işe girdikten sonra da bırakamadık devam ettik. İşimi severek yapıyorum. Farkındalık oluşturmak istiyorum" dedi.

"Görenler önce garipsiyor"

Hemcinsleri ve yaşıtlarının kendisini gördüğünde garipsediğinden bahseden Topaktaş, "Bu işi herkesin yapabileceğini gösteriyorum. Garipsenebiliyor, farklı olarak da lanse edilebiliyor. Fakat bu iş benim hoşuma gidiyor. Garipsenmek güzel ve merak uyandırıyor. Hem sektörde ki işletmemin adıyla hem de kadın olarak bu sektörde var olmamla bir farklılık oluşturuyor. Bu sektörde ilerlemek istiyorum "ifadesini kullandı.

"Burada yetiştirecek eleman olmadığı için ben kızıma ön ayak oldum"

Baba Fahri Topaktaş ise kızının yanında çalışmasından mutluluk duyduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Burada yetiştirecek eleman olmadığı için ben kızıma ön ayak oldum. 5 yıldır yanımda çalışıyor. Kızım her işte çok iyi olsun istiyorum. Önceden hep yadırgıyorlardı. Kadın ve kızın yanında çalışabilir mi diye soruyorlardı. Çalışacak. Hayat müşterek. İleride en azından elinde bir mesleği olur. Bu işte başarılı olur ve geleceği çok parlak. Şimdi her şey makineleşiyor ama sonuçta bunu insan takacak insan yapacak. Bizim işimiz ince bir iş ve kişiye özel çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

19 Yaşındaki Hatice Kübra, Mobilya Ustası Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK - Güncel
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