Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

19 Mayıs'ta 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Öğrenciye Devredildi

19 Mayıs'ta 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Öğrenciye Devredildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Tekel İsmail Çolak İlkokulu öğrencisi Şeyma Kök'e devretti. Şeyma, daha yeşil ve güvenli bir 19 Mayıs hayal ettiğini ifade etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu Tekel İsmail Çolak İlkokulu öğrencisi Şeyma Kök'e devretti.

Koltuğa oturan Şeyma Kök, arkadaşları adına konuşma yaparak, daha yeşil, daha temiz, güvenli ve çocuk dostu bir 19 Mayıs ilçesi hayal ettiğini belirtti. Ziyaret boyunca Şeyma ve arkadaşları Orhan Çaylıoğlu ve Azra Akın da belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Osman Topaloğlu, "Bugün makamımızın kıymetli misafirleri vardı. 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak koltuğumuzu Şeyma kızımıza devrettik. Çocuklarımızın hayalleriyle ilham dolu bir gün yaşadık. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Orhan ve Azra ile Tekel İsmail Çolak İlkokulu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler de Şeyma kızımızın beklentileri doğrultusunda daha fazla çalışacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.