19 Mayıs'ta 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Koltuğu Öğrenciye Devredildi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu Tekel İsmail Çolak İlkokulu öğrencisi Şeyma Kök'e devretti.

Koltuğa oturan Şeyma Kök, arkadaşları adına konuşma yaparak, daha yeşil, daha temiz, güvenli ve çocuk dostu bir 19 Mayıs ilçesi hayal ettiğini belirtti. Ziyaret boyunca Şeyma ve arkadaşları Orhan Çaylıoğlu ve Azra Akın da belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Osman Topaloğlu, "Bugün makamımızın kıymetli misafirleri vardı. 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak koltuğumuzu Şeyma kızımıza devrettik. Çocuklarımızın hayalleriyle ilham dolu bir gün yaşadık. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Orhan ve Azra ile Tekel İsmail Çolak İlkokulu öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler de Şeyma kızımızın beklentileri doğrultusunda daha fazla çalışacağımızın sözünü veriyorum." dedi.