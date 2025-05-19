Gülizar Biçer Karaca: 19 Mayıs, Bağımsızlık ve Gençliğe Emanetin Anlamı

Gülizar Biçer Karaca: 19 Mayıs, Bağımsızlık ve Gençliğe Emanetin Anlamı
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 19 Mayıs'ı tam bağımsızlık ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğe emanet edildiği gün olarak nitelendirdi. Karaca, sosyal medya mesajında, 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a geldiği gün olduğunu ve bu tarihin emperyalist işgale karşı özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 19 Mayıs'ın tam bağımsızlık ülküsünün, laik, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğe emanet edilişinin anlam kazandığı gün olduğunu belirtti.

Karaca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "19 Mayıs'ın, bir umudun mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğinde Samsun'a geldiği gün olduğunu" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tam bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün, emperyalist işgale karşı özgürlüğün, direnişin adım adım Anadolu'ya yayılarak, bir halkın dünyaya meydan okuduğu gün, tam bağımsızlık ülküsünün, laik, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğe emanet edilişinin anlam kazandığı gün.

Bizlere bu onuru ve gururu emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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