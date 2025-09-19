19 Eylül Gaziler Günü Törenleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da etkinlikler kapsamında Sular Kavşağı'ndan başlayan ve Atatürk Parkı'nda tamamlanan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Mersin

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Gülbeyaz ve gazi Ercan Üstün'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törende öğrenciler şiir okudu.

Tören, fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, gazi ve gazi yakınlarının katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören günün anlam ve önemine dair konuşmalarla sona erdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.