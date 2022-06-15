189 kişilik uçakta tek başına uçtu

ANKARA'dan kitaplarını imzalamak için AnadoluJet'in tarifeli seferiyle Ağrı'ya uçan yazar Ethem Baran, pistteki sorun nedeniyle uçağın Erzurum Havalimanı'na inmesinden sonra ilginç bir uçuş deneyimi yaşadı. Diğer yolcular kara yoluyla Ağrı'ya götürülürken, Ankara'ya dönüş kararı alan Baran 189 kişilik tek başına yolculuk yaptı. Baran, "Hem pilotlar hem de kabin ekipleri beni çok iyi karşıladılar. Tek başıma uçacağım için sıcak bir ortam oluştu" diye konuştu.

AnadoluJet'in önceki gün TK7094 sefer sayılı Ankara- Ağrı uçuşunu yapan TC-SBN tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın pistinde yaşanan sorun nedeniyle saat 20.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Terminale alınan yolculara Ağrı'ya karayoluyla gidecekleri bildirildi.

"TEK YOLCU OLDUĞUMU ANLADIĞIMDA ÇOK ŞAŞIRDIM"

İMZALI KİTAPLARINI KABİN EKİPLERİNE HEDİYE ETTİ

ETHEM BARAN HAKKINDA...

Çeşitli dergilerde öykü, deneme ve eleştiri yazıları yayımlandı. İlk öykü kitabı Sonrası Ayrılık 1991'de çıktı. Onu 1994'te yayımlanan Kurutulmuş Gül Mevsimi izledi. Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı (2005 Yunus Nadi Öykü Ödülü), Unuttuğum Bütün Akşamlar (2005), Bozkırın Uzak Bahçeleri (2006), Evlerimiz Poyraza Bakar (2009), Bulut Bulut Üstüne (2011), Zira (2015), Döngel Dünya (2019) ve Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor (2021) adlı öykü kitapları ile Yarım (2008) ve Emanet Gölgeler Defteri (2013) adlı romanları vardır. Baran, Döngel Dünya adlı kitabıyla 2020'de Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel