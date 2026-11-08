1887'de Mekteb-i İdadi adıyla başlayan İzmit Lisesi, 2019'da yeni binasına taşındı

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Osmanlı'da devletin üst kademelerine ve yüksek okullara öğrenci yetiştirmek amacıyla kurulan İzmit Lisesi, köklü eğitim anlayışını öğrencilerine aktarıyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 1884 yılında temeli atılan, 1887 yılında "Mekteb-i İdadi" ismiyle eğitime başlayan ve günümüzde İzmit Lisesi adıyla eğitim veren okulun tarihi ve Cumhuriyet dönemindeki dönüşümü ele alındı.

1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi kapsamında bugünkü lise seviyesine denk gelen idadilerin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan okul, açıldığı dönemde 6 kişilik eğitim heyeti ve 1 dersliğiyle faaliyete başladı.

Okul, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. İlk mezunlarını 1892'de 8 kişiyle veren okuldan sonraki 22 yılda 152 öğrenci mezun oldu. 1913 yılında "İzmit Mekteb-i Sultanisi" adını alan okul, 1919'a kadar 17 mezun verdi.

Okul binasının 1. Dünya Savaşı yıllarında öğretmen okulu ve hastane olarak kullanılması sebebiyle bu dönemlerde eğitim geçici binalarda devam etti. 1914'te edebiyatçı ve yazar Yusuf Ziya Ortaç'ın da ders verdiği okulda eğitim, İzmit'in işgal edildiği süreçte sekteye uğradı.

Okul, İzmit'in yeniden alınmasının ardından eğitim faaliyetlerini farklı kademelerde farklı binalarda sürdürdü.

Farklı kurumlar aynı kültür

1945'e kadar ortaokul olarak faaliyet gösteren okul, aynı yıl lise statüsüne geçirilerek "İzmit Lisesi" adını aldı.

1965-1966 eğitim öğretim yılında lise ve ortaokul kademelerinin birbirinden ayrılmasıyla eğitim, iki farklı kurumda devam etti.

İzmit Lisesinden ayrılan İzmit Merkez Ortaokulu da 1993-1994 eğitim öğretim yılında Gazi Lisesi adını alarak lise statüsüne geçti.

Böylece İzmit İdadisiyle başlayan tarihsel süreçte 21. yüzyıla kadar ulaşan İzmit Lisesi ile Gazi Lisesi, ortak geçmişin iki ayrı eğitim kurumu olarak 2019'a kadar eğitim hayatlarına devam etti.

2019 yılının ocak ayında Ömerağa Mahallesi'ndeki tarihi binasından Serdar Mahallesi'nde inşa edilen yeni binasına taşınan İzmit Lisesi, daha önce ayrıldığı Gazi Lisesi ile birleşerek eğitime İzmit Lisesi çatısı altında devam etti.

2005'ten beri Anadolu lisesi statüsünde faaliyetlerini sürdüren okul, köklü geçmişi ve tarihsel kimliği dolayısıyla "İzmit Lisesi" ismini korudu.

İzmit Lisesinin 19'uncu yüzyılın sonlarında başlayan eğitim geçmişi, farklı dönemlerde yaşadığı kurumsal dönüşümlerin ardından günümüzde de sürüyor.

"Okulumuz köklü bir tarihe dayanıyor"

İzmit Lisesi mezunlarından okul müdürü Ergin Aktop, AA muhabirine, okulun farklı dönemlerde farklı kademelerde eğitim verdiğini söyledi.

Aktop, Milli Eğitim Bakanlığınca, tarihi kimliğe sahip liselerin tarihsel süreçlerini anlatmak amacıyla hazırlanan "Tarihi 100 Lise" kitabında İzmit Lisesinin 21. sırada olduğunu kaydetti.

Okulun tarihinden ve Cumhuriyet dönemindeki gelişiminden bahseden Aktop, "İzmit Liseli olmak ayrıcalık olarak görülüyor. Bizim en çok tercih edilirliğimizin sebebi, okulumuzun köklü tarihe dayanıyor olması. Birçok mezunumuz var." ifadelerini kullandı.

Aktop, okulun 2019'da eski binasından şu anda kullanılan modern binasına taşındığını dile getirerek, eski ve yeni mezunları kaynaştırmak ve okul kültürünü geliştirmek için mezun buluşmaları, pilav günü ve basketbol müsabakaları gibi etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Okulda şu an görev yapan 5-6 öğretmenin de İzmit Lisesi mezunu olduğunu belirten Aktop, "İnsani değerleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Vatan ve millet sevgisi, ahlak ve erdem gibi değerlerle gençlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Birçok imkanımız var. Spor salonu, binamızın şartları, laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, konferans salonumuz. Teknolojik altyapımız da iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA