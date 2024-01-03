18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığını duyurdu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından operasyonun detayları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya şunları söyledi: Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde;

ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı)arama kaydı olan 56şahsa Kafes-28 operasyonları düzenledi.

"FUHUŞ, ADAM ÖLDÜRME, KARA PARA AKLAMA"

Operasyonda yakalanan şahısların, 'Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik' suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor."