Akyaka'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Akyaka ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Akyaka ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Akyaka Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi salonundaki programda ise şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Öğrencilerin 18 Mart adlı tiyatro gösterisi, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.