Çaykara'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk büstüne çelenkler sunuldu ve öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Törene, ilçe yöneticileri, jandarma ve emniyet yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Çaykara Hükümet Konağı gerçekleştirilen ilk törende, Atatürk büstüne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına ait çelenkler sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra Taşkıran Eğitim Kurumları toplantı salonunda düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Programa, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.