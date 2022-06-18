17 yaşındaki Türk öğrenci Tim Cook'a sunum yaptı

Apple'ın her yıl düzenlediği geliştirici konferansı WWDC bu yıl 6 – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve bizde olan biteni sizlere aktardık. iOS 16'dan Apple M2'ye birçok yeni teknolojinin duyurulduğu etkinliğe katılanlar arasında Swift Student Challenge'ı kazanan 8 Türk öğrenci de vardı.

Ankara Zafer Koleji'nde eğitim gören, yarışmayı üç yıl boyunca üst üste kazanarak listeye yeniden adını yazdıran 17 yaşındaki Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, Apple CEO'su Tim Cook'a bir sunum yaptı.

BlinkBoard göz kırparak iletişim kurmayı sağlıyor

Profesör Stephen Hawking'den ilham alarak geliştirdiğini belirttiği BlinkBoard projesi ile yarışmayı kazanan Tarakçıoğlu bu proje sayesinde göz kırparak yazı yazmayı ve daha sonra bunu sesli hale getirmeyi mümkün kılıyor.

Göz hareketlerine odaklanılması farklı iPad'ler arasında daha geniş uyumluluk elde edilmesini sağlıyor.

Hawking yıllar boyunca vücudunda tek hareket ettirebildiği yer olan sağ yanağını kullanarak insanlarla iletişim kurdu.

Mehmet Bertan Tarakçıoğlu kimdir?

"Merhaba! Ben Bertan ve bugün Ankara, Türkiye'den aranıza katıldığım için çok mutluyum. Şu anda 17 yaşında, 11. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda teknoloji ile ilgili her şeye aşığım, kodlama ve Apple!

Kodlamaya ilk olarak dördüncü sınıftayken, kalan son parayla okulumdan aldığım bir kitapla başladım. O kitabı bir buçuk haftada bitirdim. Ben zaten kodlamaya aşıktım!

Swift yolculuğum, 5. sınıfta biriktirdiğim parayla satın aldığım 2014 model Mac Mini'ye Xcode indirdikten sonra beklenmedik bir şekilde başladı, çünkü oldukça havalı bir adı olduğunu düşündüm.

Xcode ile denemeler yaptım ve arayüz oluşturucuyu kullanarak kodlama yapmadan basit bir uygulama yaptım. Bu uygulamayı iOS 6 ile çalışan iPod Touch'a yükledikten sonra, uygulama geliştirmenin sonsuz olanaklarına hayran kaldım. Bu yüzden daha ileri gitmek istedim ve çevrimiçi video eğitimleri, blog makaleleri ve e-kitaplar aracılığıyla Swift öğrenmeye başladım.

Şimdi sizlere bazı güncel proje ve faaliyetlerimden bahsetmek istiyorum;

Mac App Store'da Capturinator adında bir uygulamam var! Kullanıcıların bir nesnenin fotoğraflarını birden çok açıdan 3D USDZ modellerine dönüştürmelerini sağlayan Apple'ın Nesne Yakalama API'si tarafından destekleniyor. Bu modeller, oyun geliştirmeden e-ticarete çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

Ayrıca, Apple geliştirme konusunda Türkçe kaynaklar sunan, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir organizasyon olan TurkishKit'in bir parçasıyım. Hazırladığımız birkaç Swift dersi ve Swift Student Challenge kazananı olarak deneyimlerimi paylaştığım bir makale TurkishKit Medium'da yer alıyor.

Boş zamanlarımda Arduino, Raspberry Pi ve benzeri platformları kullanarak çeşitli kodlama ve elektronik projeleri üzerinde çalışıyorum. Geçenlerde, toplanan hava verilerini görüntülemek için yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışan IoT hava durumu istasyonumu ve beraberindeki bir uygulamayı kurdum!

O projelerin kaynak kodlarını da GitHub'da paylaşıyorum!

Bu akademik yılın başında, okulumuzda diğer öğrencilere Swift kullanarak nasıl uygulama yapılacağını öğrettiğim bir Swift Kodlama Kulübü başlattım! Programlamanın ve Swift'in temel ilkelerini ele aldık ve şu anda SwiftUI tabanlı uygulamalar geliştirmeye çalışıyoruz.

Her Cuma okuldan sonra buluşuyoruz, Swift öğretmek düşündüğümden daha da eğlenceli oldu!

Swift Student Challenge yarışmasını üçüncü kez kazandım ve bu yılki projem BlinkBoard oldu.

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