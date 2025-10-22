Haberler

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait cansız beden çıkarıldı. Cinayet şüphelisi 41 yaşındaki Deniz Boyacı, Aydın'da yakayı ele verdi. Boyacı'nın 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişiyi öldürmekten tutuklandığı, 2016'da tahliye olduktan sonra başka bir cinayetten tekrar tutuklandığı ve açık cezaevinden izinli çıktığı ancak dönmediği ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KUYUDAKİ CESET HASRET'E AİT ÇIKTI

Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun (17) ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim'den beri kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ AYDIN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu'yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya (41) ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın'da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

5 KİŞİNİN KATİLİ ÇIKTI

Katil zanlısı Deniz Boyacı'nın, Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi'nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla bir arkadaşıyla beraber tutuklandığı ortaya çıktı. O dönem 17 yaşında olan Boyacı'nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği öğrenildi.

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya'da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı'nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın'da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak'a getirileceği bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde kuyuda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Akkuzu ailesinin 13 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunduğu belirtilirken, "19 Ekim 2025'te saat 11.00 sıralarında Helvacılar Köyü yakınlarında bir su kuyusu içerisinde bir şahsa ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alınmıştır. Olay yerine intikal eden Olay Yeri İnceleme, AFAD ve SAK ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, cansız beden saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bulunan cansız bedenin kayıp Hasret Akkuzu'ya ait olduğu, saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınları tarafından teşhis edilmiş olup, maktule ait cansız beden gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir" denildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle adli soruşturma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Aydın ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlıkları'nın koordineli çalışmasıyla Deniz Boyacı'nın bugün yakalandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
