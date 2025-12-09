Konya'da 17. Altın Dokunuşlar Sergisi açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. Altın Dokunuşlar Sergisi ile Gazze Kermesi'nin açılışı yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında, "İpek Yolu" temasıyla düzenlenen serginin kadim mirasın kültür, sanat ve üretim üzerinden yeniden canlandığı önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

Serginin emeğin, fedakarlığın ve sabrın çok kıymetli değerler olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze uzanan tarihi bir rotayı temsil ederek şekillenen eserler el emeğinin zarafetini, sabrını ve kültürel kimliğimizi modern dokunuşlarla buluşturmaktadır. Sergide yer alan 2025 el emeği ürün, kadın emeğinin görünürlüğünü artıran, yerel üretimi güçlendiren köprü niteliği taşımaktadır. Ebru, hat sanatı, tel kırma, iğne oyası, keçe, takı tasarımı ve daha birçok alanda yapılan üretimlerin ortaya koyduğu çeşitlilik Konya'mızın kültürel hafızasının ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesidir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da serginin ve Gazze Kermesi'nin 7-17 Aralık'ta ziyaret edilebilecek "Altın Dokunuşlar Festivali" kapsamında açıldığını hatırlatarak, el emeğini estetikle buluşturan, sabırla ve zarafetle yoğrulmuş eserlerin her birinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Konya'nın, tarih boyunca estetiği ahlakla, zanaatı imanla, sanatı hikmetle harmanlayan kadim geleneğinin taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Altay, "Altın Dokunuşlar Sergisi de tam da bu ruhla kadim şehrin sanat icrasını, vefakar bir bağlılıkla, geçmişten günümüze taşımayı sürdürmektedir. Bu yıl 'İpek Yolu' temasıyla düzenlenen sergimiz, 1000 yıllık bir medeniyetin sabır ve zarafetle şekillenmiş sanat anlayışını, Anadolu'dan dünyaya yayılan kadim sesini yeniden duyurmaktadır. İşte Altın Dokunuşlar, tam da bu misyonla, her yıl büyük bir teveccühle büyümektedir." ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki kardeşlerimize inşallah bir fayda sağlamış olacağız"

Kermese ilişkin bilgi veren Altay, şöyle konuştu:

"2018'den itibaren tarafıma takdim edilen kıymetli hediyeleri, mazlumların yarasına merhem olacak iyilik halkasına dönüştüreceğiz. Bu dayanışmayla Gazze'de üşüyen evlatlarımıza sıcaklık, gözyaşlarına merhem, yüreklerine bir nebze hayat ve umut ışığı sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle bu kermesin hazırlanmasında çok büyük emeği olan değerli eşime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsi bir depoda atıl halde bekliyordu. Kıymetli hediye kabul etmiyoruz ama bir şekilde insanlar hediye takdiminde bulunuyor. Bu kermes sayesinde onların depoda çürümesine engel olurken bir taraftan da Gazze'deki kardeşlerimize inşallah bir fayda sağlamış olacağız. Hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek misafirlerimizi hem 17. Altın Dokunuşlar Sergisi'ne hem de Gazze Kermesi'ne tekrar davet ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile çok sayıda davetli, sergiyi gezdi.