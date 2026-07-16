Haberler

Oltu'da Gönüllüler Stare Dağı'nın Zirvesindeki Bayrağı Yeniledi

Oltu'da Gönüllüler Stare Dağı'nın Zirvesindeki Bayrağı Yeniledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir grup gönüllü, 1600 rakımlı Stare Dağı'nın zirvesinde zamanla yıpranan Türk bayrağını, zorlu bir tırmanışın ardından yenisiyle değiştirdi. Gönüllüler, bayrağın düzenli olarak yenilenmesi için destek çağrısında bulundu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde bir grup gönüllü, 1600 rakımlı Stare Dağı'nın zirvesinde asılı olan ve zaman içerisinde yıpranan bayrağı zorlu bir tırmanışın ardından yenisiyle değiştirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dönemin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş öncülüğündeki gönüllü grup, 24 Kasım 2022 tarihinde 1600 rakımlı Stare Dağı'na tırmanarak bir bayrak direği dikti ve bu direğe Türk bayrağı çekti. Şehit öğretmenleri anan gönüllüler, aşırı rüzgar alan zirvede yıpranan bayrağın değişimini de kendileri yaptı. Emre Öztaş ve gönüllü grubu, belirli aralıklarla zirveye çıkarak rüzgar ve güneş gibi etkenlerle yıpranan bayrağın değişimiyle de ilgilendi.

BAYRAĞI ÖĞRETMEN DİKTİ

Oltu'nun en fazla rüzgar alan bölgesindeki bayrağın yıprandığını gören Öztaş ve gönüllüler bir kere daha harekete geçti. Oltu Halk Eğitimi Merkezi giyim öğretmeni Ayşenur Dursun'un dikimini yaptığı Türk bayrağını alan gönüllü grup, Stare Dağı'na tırmandı. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yapan Emre Öztaş öncülüğündeki grup, yeni bayrağı göndere çekmek için sarp yamaçlar, dik vadiler ve patika yolları aştı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün ardından Stare Dağı'nın zirvesine ulaşan gönüllüler, yıpranan Türk bayrağını indirerek yerine yenisini göndere çekti.

Stare Dağı'nın zirvesinde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Aslan bayrak şiirini okurken fotoğrafçı Ümit Onat, "Biz bayrağımızı dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her ne kadar yorulsak da bayrağı göndere çekmemiz yorgunluğumuzu gideriyor" dedi.

BAYRAK DESTEĞİ İSTEDİ

Oltu Stare Dağı'ndaki bayrakla yakından ilgilenen gönüllü grubun öncüsü Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, bayrağın belirli aralıklarla yenilenebilmesi için destek çağrısında bulundu. Öztaş, herhangi bir maddi bağış talepleri olmadığını belirterek, "Biz kimseden maddi destek ve para istemiyoruz. Oltulular, iş insanları ve hayırseverlerden yalnızca Stare Dağı'na dikmek üzere 5x4 veya 6x4 metre ebatlarında Türk bayrağı temin edilmesi konusunda destek bekliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olurlarsa minnettar oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Haluk Levent'in savcılık ifadesi! İşte cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi

Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündem oldu! Aslında sinyali vermiş
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı