'16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dediler temizlik işçisini emekli etmediler

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Ak (57), emeklilik kararının ardından dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na verince, resmi kayıtlara göre 2007'den beri yurt dışında göründüğünü öğrendi. Emeklilik işlemi askıya alınan Ak, "Hayatımda ülke dışına hiç çıkmadım. Bu süreçte evlendim, boşandım, tüm seçimlerde oy kullandım. Adıma sahte pasaport çıkaranların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 1998'de temizlik görevlisi olarak işe başlayan Mehmet Ak, yaklaşık 25 yıllık mesainin ardından 2022 Ağustos'ta emekli olmaya karar verdi. SGK'ya emeklilik dilekçesini veren Ak, birkaç gün sonra aldığı cevapla, resmi kayıtlara göre, 2007'de yurt dışına çıkmış ve ülkeye dönmemiş olarak göründüğünü öğrendi. Şoke olduğunu belirten Ak, SGK yetkililerine bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmadığını söylese de sorunun çözümü için resmi bir karar olması gerektiği cevabını aldı. Emeklilik işlemleri askıya alınan Ak, avukatı aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendi adına sahte pasaport çıkaran şüpheli ya da şüpheliler hakkında, 'Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suç duyurusunda bulundu. O günden beri emekli olmayı bekleyen Ak, ülkeden hiç çıkış yapmadığını kanıtlamaya çalışıyor.