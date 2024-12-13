16 yaşında katil oldu! Kendilerine şiddet uygulayan annesinin sevgilisini öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi sakinleri saat 21.00 sıralarında vahşete tanıklık etti. İddiaya göre; aşırı alkollü eve gelen Abdullah Kolcu (50), beraber yaşadıkları Azerbaycan uyruklu Alida İ. (45) ile oğlu Nijat H'yi (16) darbetti.

ANNESİNİN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Mutfaktan bıçak alan Nijat H. kendilerini darbeden Kolcuya saldırıp göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kolcu, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolcu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

"BİZİ SÜREKLİ DARBETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Polis ekipleri, Nijat H. ile annesi Alida İ.'yi gözaltına aldı. Nijat H.'nin ilk ifadesinde; birlikte yaşadıkları Kolcu'nun annesi ile kendisini sürekli darbettiği için öldürdüğünü söyledi.