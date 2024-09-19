16 İlin Valisi Değiştirildi, 12 Yeni Vali-Mülkiye Başmüfettişi Atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişirken 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzasıyla yayımlanan kararda, 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi atanırken 16 ilin valisi değişti. Vali- Mülkiye Başmüfettişi ve valileri isim listesi şu şekilde;

VALİLİKLERE YAPILAN ATAMALAR

Konya Valisi Vahdettin Özkan; Manisa Valiliğine, Kırıkareli Valisi Birol Ekinci, Şırnak Valiliğine, Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine, Bursa- Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine, İstanbul- Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine, Hatay- İskenderun Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine, İstanbul- Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine, Ankara- Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.

12 VALİ- MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ ATANDI

Ayrıca karara göre 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi ataması gerçekleşti. Atanan Vali- Mülkiye Başmüfettişi isim listesi şu şekilde; Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Saribrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünlü, Şırnak Valisi Cevdet Atay Vali- Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.