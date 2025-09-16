Haberler

15 Yıl Geçti, Acılar Taze: Hakkari'deki Saldırıda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen patlayıcı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, aileleri tarafından mezarları başında anıldı. Saldırıyı düzenleyenleri lanetleyen Cahit Erol, terörsüz bir Türkiye dileğinde bulundu.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı.

PKK'lı teröristlerce 15 yıl önce düzenlenen saldırıda kızı, oğlu ve 6 yakınını kaybeden Cahit Erol ile akrabaları, köy mezarlığına geldi.

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Cahit Erol, gazetecilere, kalleşçe düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden yakınlarının acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Saldırıyı düzenleyenleri lanetlediklerini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Her sene mezarlığa gelip Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dua ediyoruz. Acımız çok büyük. 15 yıldır evimde bir değişiklik yapmadım. İçim el vermiyor. Kızım, oğlum, yeğenim, kardeşim, halam ve diğer yakınlarım hayatını kaybetti. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Bu kalleşçe bir şey. Ben ağladım, annesi ağladı, başka anneler ağlamasın. Başka ocaklara ateş düşmesin."

Terörsüz Türkiye sürecini desteklerini dile getiren Erol, "İnşallah bu süreç hayırlısıyla sonuçlanır ve ülkemiz için hayırlısı olur. Barış ve kardeşlik istiyoruz. Ne Türk, ne Kürt, hiç kimse ağlamasın. Kimse acı çekmesin." dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
