15 yaşındaki çocuk, yanında çalıştığı ayakkabı tamircisini, parasını vermediği için vurmuş (2)
TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı Nadir C.'yi tabancayla bacağından yaralayan S.A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı Nadir C.'yi tabancayla bacağından yaralayan S.A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel