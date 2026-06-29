Uyuşturucu bağımlılığından YEDAM sayesinde kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

Denizli'de 15 yaşında uyuşturucu madde kullanımına başlayan B.Y.K, anne tavsiyesiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu.

Kentte yaşayan 33 yaşındaki B.Y.K'nin, 2008 yılında arkadaş ortamında başladığı madde kullanımı zamanla bağımlılığa dönüştü.

Önce esrar kullanan daha sonra farklı uyuşturucu maddelere de yönelen B.Y.K'nin, giderek şiddeti artan bağımlılığı nedeniyle üniversite eğitimi ve sosyal hayatı zarar gördü. Üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı lisans programını tamamlayamadı, ailesi ve arkadaş çevresinden uzaklaştı.

Bağımlılığın kendisini yaşamın her alanında geriye düşürdüğünü fark eden B.Y.K, kardeşinin 2018 yılında vefat etmesinin ardından yaşadığı süreci sorgulamaya başladı. Genç, ailesiyle daha iyi bir ilişki kurmaya, bağımlılığının olumsuzluklarından kurtulmaya, "bağımsız" olmaya karar vererek annesinin tavsiyesiyle 2019 yılında YEDAM'la tanıştı.

B.Y.K, YEDAM'da bağımlılıktan kurtulmak için aldığı destekle madde kullanımından uzaklaşmayı başardı, hayatından esinlenerek kitap kaleme almaya başladı.

Mücadeleden vazgeçmedi

B.Y.K, AA muhabirine bağımlılığın hayatının birçok alanını olumsuz etkilediğini söyledi.

YEDAM'dan 7 yıldır destek aldığını belirten B.Y.K, bu süreçte uzun süre maddeden uzak kaldığı dönemler yaşamasına rağmen zaman zaman yeniden madde kullanımına döndüğünü ancak kurtulmak için azimli mücadeleden vazgeçmediğini kaydetti.

B.Y.K, bağımlılığın hayatının her alanını sekteye uğrattığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Önce bunun zarar vermeyeceğini düşündük. Bizi yönlendiren, başımızda 'Bak bunun sonucu böyle olur' diyen insanlar da yoktu. Esrarla beraber 2011'de sentetik uyuşturucu ile tanıştım. 2012'de üniversiteyi kazandıktan sonra artık ben esrarın gerçek bir bağımlısı olmuştum fakat bu bağımlılığın pek farkında değildik. Akabinde, bu sefer diğer sentetik uyuşturucular sürecim başladı."

Merkezde görev yapanların danışanlara kardeş, abla ya da ağabey yaklaşımıyla yardımcı olduğunu ifade eden genç, "Onlar bizi her zaman sıcak bir sevgiyle karşılıyor. Ne yapılması gerekiyorsa en üst düzeyde ve profesyonel bir şekilde bizlere yardımcı oluyor, ellerinden gelen desteği veriyorlar." dedi.

B.Y.K, YEDAM bünyesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının da bağımlılıkla mücadelede önemli katkı sunduğunu belirterek, danışanların ilgi alanlarına göre çeşitli etkinliklere katılabildiğini dile getirdi.

Atölyeler sayesinde hem yeni beceriler kazanıldığını hem de kişilerin zihinsel olarak rahatlama imkanı bulduğunu belirten B.Y.K, "Burada atölye etkinlikleri var. Kafanızı dağıtıp uzman ya da amatör olduğunuz bütün etkinliklerden faydalanabiliyorsunuz. Orada kendinizi geliştirebiliyorsunuz. YEDAM'ın bağımlılık kısmında yatılı olarak da terapi merkezleri mevcut. Ücretsiz bir şekilde devletimizin ve YEDAM'ın desteğiyle bağımlı bir birey her şekilde özgürlüğüne burada kavuşabilir." diye konuştu.

Bağımlı olduğu maddelerden 3 ay uzak kaldığını kaydeden B.Y.K, "Önce kendine inanacak insan. Ailemiz ve YEDAM bizlerin arkasında duran en büyük destekçidir. Ben annemin sayesinde bugün nefes alıyorum, YEDAM sayesinde bu hayatı sürdürebiliyorum." ifadelerini kullandı.

B.Y.K'nin tedavi sürecini yürüten YEDAM uzmanı psikolog Aylin Barut ise danışanın başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Danışanımız sıfırdan bir hayat kurdu. Kendisi şu an bir iş kurdu ve yazar olarak kariyerini sürdürüyor, idealleri doğrultusunda ilerliyor. YEDAM olarak Türkiye'nin 81 ilinde, iyileşmeyi isteyen her danışanlarımıza gizlilik esasına dayalı ve tamamen ücretsiz bir şekilde veriyoruz" açıklamasını yaptı.