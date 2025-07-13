15 Temmuz'un Unutulmaması Gerektiğine Dikkat Çeken Gazinin Mesajı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu yaralanan 57 yaşındaki emekli astsubay Yılmaz Lale, hain darbe girişiminin bir daha yaşanmaması için toplumsal hafızada canlı tutulması gerektiğine inanıyor.

Yılmaz Lale, görev için bulunduğu Ankara'da, 15 Temmuz akşamı darbe girişimini öğrendikten sonra vatan savunması için Genelkurmay Başkanlığının önüne gitti.

Burada kendisi gibi toplanan vatandaşların arasına katılan Lale, zırhlı personel taşıyıcının üstüne çıkarak darbeci askerlere "teslim olun" çağrısı yaptı.

Darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak gazilik onuruna erişen Yılmaz Lale, 9 yılı geride kalan hain darbe girişiminin unutulmaması ve hafızalardaki canlılığının korunması gerektiğini vurguluyor.

Lale, AA muhabirine, asker olarak vatanı korumakla görevli olduğunu ve bunu her zaman yerine getirdiğini söyledi.

Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatan Lale, "Asker inisiyatif almalıdır. İnisiyatif almayan insanlar asker olmaz. Devletin silahlı kuvvetlerinin içerisindeki birtakım terörist grup harekete geçti. Devletin silahlarını kullanarak vatandaşa karşı harekete geçerek katliama başladılar ve bu iğrenç bir olay. Kardeş kardeşe bunu yapmaz." dedi.

Görev yaptığı dönemde Türkiye'de darbe yıllarının geçmişte kaldığını sandığını ve bunun akıllarına gelmediğini vurgulayan Lale, şunları kaydetti:

"Darbe yılları 1980'lerde kaldı, kalmalıydı. Artık Türkiye'de demokrasi daha gelişti. Kurumlar birbirine karşı daha saygılı olmaya başladı, astlık ve üstlük iyice oturdu. Dolayısıyla kurumların birbirine olan saygısından dolayı o dönemde darbe olabileceği ihtimali vermiyordum. Etrafımızda da çok fazla diktatörlükle yönetilen ülkeler vardı ve darbelerin vatandaşını nereye götürdüğü belliydi. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve vatandaşları, darbe sonrası yaşantıyı hak etmiyor. Dolayısıyla her askerin böyle düşündüğünü zannediyordum ama bizim gibi düşünmeyen, uyuyan unsurlar ve hücreler varmış. Dolayısıyla bir darbe olma ihtimali kesinlikle düşünmüyordum ve darbe girişimi sırasında çok çok şaşırdık."

"Hafızalardan silinmemesi gerekiyor"

Yılmaz Lale, hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını ve aynı hissiyatını yaşadığını anlattı.

O dönemi yakından yaşayan bir asker olarak halen üzüldüğünü aktaran Lale, şöyle devam etti:

"Geriye dönüp baktığımda endişe duyuyorum ve devletin bekası için hep uyanık kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımızı demokrasi bilinciyle bilinçlendirmemiz lazım. Cumhuriyet rejimi çok önemli ama bir ülkede Cumhuriyet kadar demokrasi de çok önemli. O gün bizim demokrasimizi elimizden alıyorlardı. Hangi parti olursa olsun aynı gemideyiz ve aynı vatanın toprakları üzerinde yaşıyoruz. Gemimizin batmaması için beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye her gün bir tehlikeye maruz kalabilir. Dolayısıyla asıl 15 Temmuz'un gün olarak değil, 15 Temmuz'un içeriğinin yaşanması gerekiyor. 15 Temmuz gününün hafızalardan silinmemesi gerekiyor. 15 Temmuz'u televizyonlardan, filmlerden, dizilerden sık sık anlatmak gerekiyor. Halkın bu konudaki bilinçliliğini geliştirmek gerekiyor."