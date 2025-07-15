15 Temmuz'un Anısında Birlik Mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, 15 Temmuz gecesi tüm dünyanın şanlı bir direnişe tanıklık ettiğini söyledi.

Keskin, Rektörlük Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı bir direnişle darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

15 Temmuz'un Türk milletinin idaresini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu anlatan Keskin, "Birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. 15 Temmuz'un bize vermiş olduğu mesaj, birlik olma mesajıdır." dedi.

Keskin, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ülkeyi güçlendirdiğini ifade etti.

Türk milleti için din, vatan, bayrak, peygamberin ve ailenin kutsal olduğunu vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Biz nesillerimizi bu değerlere bağlı olarak yetiştirmek zorundayız. Bunlar semboldür. 15 Temmuz gecesi millet olabilmek için maddi, manevi semboller öne çıkmıştır. Ezan, sela ve bayrak. Biz bunların ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz gecesinde daha iyi anladık. Milleti millet yapan sembollerden en önemlisi en özeli bayraktır.

Bizim bayrağımızı bayrak yapan al renktir. O bayrağın dalgalanması için nice can verilmiştir. İşte o bayrak, kalabalıkları bir kez daha millet etmiştir. 15 Temmuz'da o bayrak tüm dünyaya önemli bir mesaj vermiştir."

Konferansın sonunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan tarafından günün anısına Keskin'e plaket takdim edildi.

Daha sonra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Milletvekili Mestan Özcan, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve protokol üyeleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğrafları" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi, iki gün ziyarete açık kalacak.