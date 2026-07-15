Haberler

"İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' dijital zaman tüneli, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ziyarete açıldı. Tünelde darbe girişiminin anları ve Türkiye'nin son 10 yıldaki savunma sanayisi ile teknoloji gelişmeleri sergileniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ses, ışık ve yeni teknolojilerle hayata geçirilen dijital zaman tüneli, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda beğeniye sunuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan sürecin ziyaretçilere aktarıldığı zaman tünelinde, Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayisi ve teknoloji alanında kaydettiği gelişmeler de gözler önüne seriliyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Yıldırım, dijital zaman tünelinde darbe girişimi gecesini adeta tekrar yaşadıklarını dile getirdi.

Yıldırım, "Bu millete karşı yapılan darbede, milletin gösterdiği kahramanca savunmayı burada tekrar yaşamak bizi duygulandırdı. Bu millet hiçbir zaman, kimseye bu konuda müsaade etmeyecektir bundan kesinlikle eminim. Biz de onlardan biriyiz, vatanımız için canımızı zaten seve seve veririz. Büyük insanlarımızın hepsi bu işi yaptı, biz de yaparız. O gün sokağa çıkan, canlarını feda eden insanlara hayran oldum. O insanların içinde olmak isterdim." diye konuştu.

Zihnet Yıldırım ise çok duygulandığını ve milletiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Böyle bir şey bir daha gelmesin başımıza inşallah. Gerçekten daha da gelişiyor ülkemiz, ileriye gidiyor. Daha da güçlenecek." dedi.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" dijital zaman tüneli, yarına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı