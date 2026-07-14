15 Temmuz: 'Asıl bağımsızlığı o gece kazandık'

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler için verilen yemek programında konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "10 yıl önce Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en büyük mücadeleyi verdik. Kurtuluş Savaşı'nda biz bu ülkeyi kurduk, kurtardık ama bu ülke 15 Temmuz'dan sonra bağımsızlığını elde etti. Asıl bağımsızlığını 15 Temmuz'dan sonra elde etti" dedi.

Diyarbakır Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerin onuruna yemek programı düzenlendi. Orduevi'nde düzenlenen programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik verilen mücadeleyi anlattı.

Türkiye, bağımsızlığını 15 Temmuz'dan sonra elde ettiğini söyleyen Ensarioğlu, "10 önce Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en büyük mücadeleyi verdik. Kurtuluş Savaşı'nda biz bu ülkeyi kurduk, kurtardık ama bu ülke 15 Temmuz'dan sonra bağımsızlığını elde etti. Asıl bağımsızlığını 15 Temmuz'dan sonra elde etti. Bu vatanda, bu vatanın ekmeğini yemiş, bu vatanın kendine sağladığı imkanlarla vatanını emperyalistlere peşkeş çekmiş ihanet çetelerini 15 Temmuz'da göğsünü siper ederek vatanı kurtarmış ve 15 Temmuz'dan sonra aslında bütün ihanet odaklarını, bu ülkenin, bu devletin her köşesine gizlenmiş bu hainleri söküp atabildiğimiz bir aslında fırsatı da ayağımıza sermiştir" dedi.

Ensarioğlu, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin bambaşka bir yere evrildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O günkü darbe girişimi aslında bu kadar şehit verdik, bu kadar bedel ödedik, büyük bir tehlike yaşadık ama bağımsızlığımızı elde etmemiz için bizim için büyük bir fırsat olmuştur. O yüzden minnettarız. ve 10 yıldan bugüne Türkiye'deki gelişmeleri hep beraber bütün dünyanın izlediği gibi izliyoruz. Türkiye bambaşka bir yere doğru evrildi. Ne zaman ki bu hainleri içimizden söküp atabildik, ne zaman ki bağımsız olduk, dünyada söz sahibi ülke olduk. Yine küllerinden Türkiye yeniden doğdu. Yine bu coğrafyada bin yıl önceki gibi, 500 yıl önceki gibi Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar büyük bir hakimiyet alanı inşa ettik. Adalet üzerine, barış üzerine inşa ettik. ve Türkiye artık sadece bu ülkede yaşayanların umudu değil, bütün bu coğrafyanın, bütün mazlum devletlerin ve milletlerin umudu haline geldi. ve inşallah bundan sonra Türkiye için terörsüz Türkiye sürecini de başardıktan sonra kendi içimizi tahkim ettikten sonra bambaşka bir yere doğru evrilecektir. Bu sizin gibi bu ülke için, bu vatan için şehit olanlar, gazi olanlar sayesinde olmuştur."

"O GECE MİLLETİMİZİN TÜM FERTLERİ FARKLILIKLARINI BİR KENARA BIRAKARAK AYNI İDEAL ETRAFINDA KENETLENDİ"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise, 15 Temmuz gecesi milletin tüm fertleri farklılıklarını bir kenara bırakarak darbecilere karşı mücadele ettiğini dile getirerek, "Aziz milletimizin en önemli hasletlerinden bir tanesi, zor zamanlarda ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve yüksek dayanışma ruhu ve anlayışıdır. 15 Temmuz, bu mümtaz karakterin en somut örneklerinden birisidir. O gece milletimizin tüm fertleri farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı ideal etrafında kenetlenmiş, bu aşağılık oyunu bozmuş, devletine, demokrasisine ve kendi seçtiği yöneticilerine uzanmak isteyen kirli elleri kırmış ve milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ, 86 MİLYONUN HEP BİRLİKTE VERDİĞİ ŞANLI DİRENİŞ VE KUTLU MÜCADELENİN ADIDIR"

"15 Temmuz, tarihimizin hiç kuşku yok, en sinsi ve alçak darbe girişimi" ifadelerini kullanan Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:"

"15 Temmuz sadece benim ya da sadece sizin veya sadece belli bir kesimin hikayesi değildir. 15 Temmuz bilhassa her dünya görüşünden, her mezhepten, her meşrepten, her inançtan ve her etnik kökenden aziz milletimizin ortak kıyamı, ortak başarısıdır. 15 Temmuz, 86 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direniş ve kutlu mücadelenin adıdır. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimlerinin engellendiği bir tarihi ifade etmez. Aynı zamanda milletimizin ortak vicdanının, dayanışmasının ve demokrasiye olan bağlılığının da altın harflerle tarihe yazıldığı bir tarihi ifade eder. Aradan geçen on yıl bizlere birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma azmimizin millet olarak en büyük gücümüz olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"40 YILA AŞKIN BİR SÜREDİR DEVAM EDEN TERÖR EYLEMLERİNDEN KİM FAYDALANDI, EN ÇOK KİM KAZANDI, BU SORUYU SORMAK LAZIM"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Vali Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin uygulamaya koyduğu Terörsüz Türkiye süreci var olan bu kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek, ülkemizdeki iç barışı ve huzuru güçlendirecek, insan kaynağımız başta olmak üzere kaynaklarımızı kalkınmaya, büyümeye ve milletimizin refahına aktarmamıza zemin hazırlayacaktır. 40 yıla aşkın bir süredir devam eden terör eylemlerinden kim faydalandı, en çok kim kazandı? Bu soruyu sormak lazım. Terör baronları, terör sektörü, kandan beslenenler kazandı. Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini, bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlet olarak var olmasını engellemek isteyenler kazandı. Artık bu küresel oyunu, ülkemize karşı ortaya konulan bu kirli tezgahı ve aramıza ekilmeye çalışılan nifak tohumlarını söküp atmanın tam zamanıdır. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve ülkemizin huzuru, güvenliği ve aydınlık yarınları için hep birlikte, el ele, gönül gönülle çalışmaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA