15 Temmuz Şehitlerinin Kabri Ziyaret Edildi
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Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, oğullarının kabrini ziyaret etti. Baba Oruç, her yıl 15 Temmuz'da yaralarının bir kez daha acıdığını belirterek vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını söyledi. Adana Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de kabri ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı.
15 TEMMUZ darbe girişiminde şehit olan ikiz polisler Ahmet ile Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, Adana'da oğullarının kabrini ziyaret etti. Baba Oruç, "Her 15 Temmuz'da yaralarımız bir kere daha acıyor. Bu vatan için bizler de gerekirse canımızı vermeye hazırız" dedi.
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