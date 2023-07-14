15 Temmuz Şehitlerinin Kabri Ziyaret Edildi

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, oğullarının kabrini ziyaret etti. Baba Oruç, her yıl 15 Temmuz'da yaralarının bir kez daha acıdığını belirterek vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını söyledi. Adana Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de kabri ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı.