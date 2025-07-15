15 Temmuz şehitleri Esenyurt'ta anıldı

15 Temmuz şehitleri Esenyurt'ta anıldı
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Esenyurt Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak ve milletin direnişini hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Esenyurt Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak ve milletin direnişini hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İlçe Müftüsü Selami Aykul ve ilçe protokolüyle birlikte Serhan Tirit Camii'nde düzenlenen mevlit programına katılarak, şehitler için dua etti.

Programın ardından Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu ve 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı kahramanlık destanını anlatan sergi ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanlığı bir kez daha hatırlamak adına tüm ilçe sakinlerini bu akşam İlçe Kaymakamlığı ile birlikte Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek anma programına davet ederek, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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